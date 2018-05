EKSPERT: Asbjørn Myhre. Foto: PRIVAT

Frykter «Premier League-tilstander» i norsk fotball

Publisert: 14.05.18 20:06 Oppdatert: 14.05.18 20:24

Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre mener nærheten mellom publikum og spillere er norsk fotballs konkurransefortrinn, og tror det vil være negativt for interessen om klubbene inntar en «Premier League-holdning» til pressen.

– Jeg tror det vil være negativt for norsk fotball, men skjønner at noen ser ut til å tro det motsatte. At hvis vi innfører de samme rutinene som i Premier League, så er det med på å profesjonalisere norsk fotball. Jeg mener at man da mister det som er konkurransefortrinnet til norsk fotball: nærheten.

Det sier Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre til VG. Det er i kjølvannet av Brann og Vålerengas nylige behandling av pressen at spørsmålet om klubbenes åpenhet har dukket opp.

Ifølge BT-kommentator Anders Pamer, som kaller det hele en «uenighet mellom mediene og Brann», har Branns mediesjef Gorm Natlandsmyr presisert at spillere ikke skal kontaktes av media utenom «arbeidstid».

Det bekrefter Natlandsmyr overfor VG, men presiserer at deres regler har vært slik i over et år.

I tillegg valgte Vålerenga på fredag å skjerme Felipe Carvalho i forkant av kampen mot Sandefjord lørdag. Overfor Eurosport.no forklarte trener Ronny Deila avgjørelsen med at klubben ikke ønsket for mye belastning på én person i et så tøft kampprogram.

Det fikk Myhre til å tvitre følgende:

– Det er ingen som krever tilgang på alt hele tiden, men jeg synes denne skjermingen er å trekke det hele litt langt. I det store og hele fungerer det meste veldig bra, og nettopp derfor er det litt rart at dette skjer, utdyper Myhre, som presiserer at «Vålerenga på ingen måte er verstingen her» og også roser VIF-trener Ronny Deila for «alltid å ta telefonen og stille opp i studio».

Myhre er fullt klar over at det er motstridende interesser, der pressen vil ha så mye tilgang som mulig mens klubbene ønsker å kunne jobbe mer i fred for å få best mulig sportslig oppladning. Samtidig mener han klubbene burde utnytte pressdekningen på en bedre måte.

– Det vil være med på å bygge profiler og skape oppmerksomhet. Jeg skjønner at klubbene må ta vurderinger hele tiden, men at man ikke kan stoppe i to minutter etter en trening ... Det stusser jeg på, sier Myhre, som roser Lillestrøm på å være gode på åpenhet.

– Norsk fotball er ikke like god kvalitetsmessig som for eksempel Premier League, der det er en veldig avstand mellom spillere og publikum. Den avstanden har du ikke i Norge, og akkurat det mener jeg er norsk fotballs konkurransefortrinn, mener han.

Det samme mener sportssjef i BT, Tore Nilssen. Han mener «PL selger seg selv» og at «norsk fotball er langt unna kvalitetsmessig».

– Jeg håper man begynner å se mer mot de store amerikanske ligaene, der de har skjønt underholdningsverdien. Se på NHL, der man kan prate med Zucca inne i garderoben etter kamp. Før var det åpen garderobe også i Brann, men nå må man melde inn hvilke spillere man vil ha før hver trening. Når man lever av oppmerksomhet, så er det rart at man blir mindre og mindre åpen som klubb, sier han til VG.

Han kaller telefonforbudet for «dumt», og kan ikke skjønne at Brann legger slike føringer på spillerne, som er «voksne nok til å plukke opp telefonen avhengig av om de vil, har tid og om det passer».

Brann-mediesjef Gorm Natlandsmyr mener imidlertid det ikke er noen grunn til å frykte «Premier League-tilstander» i Norge, der for eksempel bare utvalgte spillere er tilgjengelige på en pressekonferanse fredagen før kamp. Han forsvarer også telefonforbudet.

– Vi mener vårt opplegg dekker pressens behov. Våre spillere er tilgjengelige for pressen seks dager i uken, i forbindelse med trening og kamp. Vi ønsker bare et skille mellom arbeidstid og fritid, er hans budskap overfor VG.