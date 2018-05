PRESSETALSKVINNE: Maria Zakharova er meget profilert som russisk UDs ansikt utad. Onsdag raste hun mot en norsk håndbok for journalister som skal dekke fotball-VM. Foto: YURI KADOBNOV / AFP

Russisk UD raser mot håndbok for norske VM-journalister: – Anti-russisk

Publisert: 24.05.18 13:30

Russisk UD mener at en håndbok for norske journalister som skal dekke fotball-VM, er et «anti-russisk» dokument og en guide til å «demonisere Russland».

Det er Helsingforskomiteen som – sammen med flere andre norske organisasjoner – har laget en «håndbok for journalister som skal dekke fotball-VM i Russland ».

Pressetalskvinnen Maria Zakharova raste på en pressebrifing onsdag mot boken:

– I teorien er det et positivt initiativ for å hjelpe sportsjournalister til å forberede seg til et fotballmesterskap som holdes bare hvert fjerde år, men i realiteten er det et absolutt anti-russisk dokument, sa Zakharova, ifølge russisk UDs eget referat.

– Det er en praktisk guide for media til å demonisere Russland og diskreditere det kommende verdensmesterskapet, fortsatte den profilerte pressetalskvinnen.

Zakharova mente at håndboken er en banal måte å beskrive «anti-russiske stereotyper» som ikke har tilknytning til sportsjournalistikk.

– Det er sjokkerende at norske myndigheter ikke bare lukker øynene, men også er med på å finansiere publiseringen av slikt materiale, fortsatte Maria Zakharova og viste til at Helsingforskomiteen mottar store beløp fra den norske stat.

I håndboken blir det tatt opp temaer som russiske hooligans, forholdet til «skeive», sikkerhetstiltakene rundt mesterskapet, den omstridte bruken av nordkoreanere ved byggingen av stadionanlegget i St. Petersburg og miljøutfordringer.

– Vi anser publiseringen av håndboken som nok en uvennlig handling fra Norge innenfor rammen av Vestens anti-Russland-kampanje, sa Maria Zakharova på pressekonferansen onsdag.

Etter det VG forstår av referatet fra pressebrifingen var det Zakharova som selv tok opp saken, uten at det var noe spørsmål fra journalistene.

– Håpet er at sunn fornuft, objektivitet og journalistisk profesjonalitet vil råde, og at norske seere og lesere kan nyte fotballfesten. Samtidig: Jo mer skremmende og sterk anti-russisk propaganda i oppkjøringen til VM, jo mer vil folk reagere positivt på det de ser, sier Zakharova – som også trekker fram at det i Argentina har blitt rådet til å passe seg for vakre russiske kvinner.

Generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomiteen stiller seg uforstående til uttalelsene fra russisk UD:

– Helsingforskomiteen tilbakeviser Russlands kritikk av håndboken for journalister som skal dekke VM i fotball. Håndboken gir eksempler på negative miljøkonsekvenser, korrupsjon og problemer knyttet til slavelignende forhold for arbeidere som bygde VM-arenaer. Hensikten er å gi nyttig bakgrunn for journalister på historier som er verdt å fortelle under verdens største sportsbegivenhet.

– Journalister og aktivister i Russland som avdekker brudd, står overfor alvorlige restriksjoner. Vi oppfordrer den russiske regjeringen til å gjøre noe med problemene istedenfor å angripe dem som tar dette opp, sier Bjørn Engesland til VG.

I tillegg til Helsingforskomiteen, har også Amnesty, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Skeiv Verden og Human Rights House Foundation bidragsytere til håndboken.

Denne artikkelen handler om Fotball-VM 2018

Russland