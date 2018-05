Ekspert om Zidanes avgang: – Et jordskjelv av dimensjoner

Real Madrid-spillerne skal ha fått sjokk da de fikk vite at Zinédine Zidane (45) trekker seg som trener.

– Det jordskjelv av dimensjoner i fotballsammenheng fordi Zidane er den han er, og fordi det ikke kom noen som helst lekkasjer før pressekonferansen, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball, til VG.

Ifølge Marca slo Zidane-nyheten ned som en bombe blant Real Madrid-spillerne, som skal ha reagert med vantro.

Avisen skriver at samtlige spillere var «lamslåtte» da de fant ut at suksesstreneren trekker seg etter tre Champions League-titler på rappen. Kjemien mellom Zidane og spillerne beskrives som «bedre enn noensinne» i forkant av avgjørelsen.

– Vært noen hint

Torsdag formiddag kom det – helt ut av det blå – en innkalling til en pressekonferanse med Zidane og Real Madrid-president Florentino Pérez.

To timer senere kunngjorde franskmannen at han er ferdig som trener for klubben, etter 29 måneder, tre strake Champions League-trofeer og ett ligagull.

Selv president Pérez beskrev Zidane-valget som «uventet». Han og klubbdirektør José Ángel Sánchez fikk beskjeden så sent som onsdag.

Veland beskriver reaksjonene i Spania slik:

– Både rolige og urolige. Det slår ikke ned som en bombe. Det eneste er timingen. Men det har vært noen hint gjennom sesongen.

– Enorm arv

«Laget må fortsette å vinne, og da trenger de en annen trener. De trenger en annen diskurs, en annen arbeidsmetode», forklarte Zidane på pressekonferansen. Det er en forklaring Veland har forståelse for.

– Han er en type som gjør sånne ting. Han la opp som spiller da han var på sitt beste, med ett år igjen av kontrakten i Real Madrid. Han tar beslutninger som tar folk på sengen, som han går og plundrer på uten å fortelle det til folk, sier Viasats ekspert, som tror det enorme presset rundt trenerjobben har bidratt til avgjørelsen.

– Han har nå vært trener der i to og et halvt år. Den totalbelastningen er kanskje ikke noe han er uvant med, men tidene har endret seg siden han var spiller, med større press fra mediene og sosiale medier. Belastningen og arbeidsmengden er helt vanvittig.

– Hvilken arv etterlater Zidane seg som Real Madrid-trener?

– Arven hans kommer til å være helt enorm. Han kommer til å være en legende for alle Real Madrid-supporter i alle tider. Han gir seg på topp. Det går ikke an å gjøre det bedre enn det han har gjort, og han velger sitt eget tidspunkt å gå på i stedet for å bli husket for en svakere sesong, sier Veland.