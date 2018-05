Ronaldo og Bale hinter om Real Madrid-exit etter Champions League-seier

Publisert: 26.05.18 22:38 Oppdatert: 26.05.18 23:30

FOTBALL 2018-05-26T20:38:25Z

KIEV/OSLO (VG) (Real Madrid – Liverpool 3–1) Gareth Bale (28) ble den store helten da han sørget for at Real Madrid sikret sin tredje strake Champions League-triumf. Men etter kampen, kom både han og Cristiano Ronaldo (33) med oppsiktsvekkende uttalelser.

Etter 62 minutter kom Gareth Bale inn for Isco, og to minutter senere scoret han et mål som kommer til å gå inn i historiebøkene som en av de beste finalescoringene noensinne.

Marcelo slo et innlegg som fant en feilvendt Bale på 12 meter. Han brassesparket ballen i mål på utrolig vis, og gleden på ansiktet hans sa det meste.

Waliseren har hatt det tøft i Real Madrid, men har på tampen av sesongen begynt å (igjen) vise hva han er god for.

Og det hele toppet seg denne mai-kvelden i Kiev, med en aldri så liten kopi av Cristiano Ronaldos vanvittige brassescoring mot Juventus i kvartfinalen.

Åpner for ny klubb

Etter kampen var det en ekstatisk Bale som snakket med BT Sport.

– Jeg var selvfølgelig skuffet over å ikke starte, men det beste jeg kunne gjøre var å komme inn og bety noe for kampen. Og det gjorde jeg, sier han.











OMRINGET: Gareth Bale scoret på spektakulært vis da Real Madrid vant Champions League.

Men å sikre Champions League -trofeet kan ha vært noe av det siste han gjorde for Los Blancos. Han er nemlig ikke fornøyd med spilletiden han har fått.

– Jeg trenger å spille uke etter uke, og det har av ulike grunner ikke skjedd denne sesongen. Jeg må sette meg ned med agenten min i sommer og diskutere fremtiden, så får vi ta det derfra.

Da spørs det i hvert fall om noen vil punge ut for waliseren. BT Sport-ekspert Rio Ferdinand, slår fast at «prisen på Bale nå har gått opp».

Også Cristiano Ronaldo kom med uttalelser rundt sin egen fremtid. På en gledens dag for Real Madrid-fansen, kaster kommentarene en mørk skygge over triumfen.

– Det har vært fint å spille i Madrid, og i løpet av de neste dagene vil jeg komme med et svar til fansen. De har alltid vært på min side, sa Ronaldo, som ble lørdag ble historisk med sin femte Champions League-tittel.

Liverpool måtte i store deler av kampen klare seg uten sin store stjerne – 44-målsmannen Mohamed Salah – som oppløst i tårer, forlot banen etter en drøy halvtime . Siste nytt om Salah er at han sannsynligvis mister VM .

Ikke lenge etter at Salah forlot banen, led Dani Carvajal samme skjebne.

Ved pause var det målløst.

Men når den forløsende scoringen kom, tok kampen fyr.

Grusom tabbe

For mens Gareth Bale vartet opp med en helt ellevill scoring, serverte Loris Karius oss en helt forferdelig involvering.

Karim Benzema jaget en stikker, men ballen endte i klypene til Karius. Han skulle sette tidlig i gang ved å kaste ballen ut, men kastet den innen rekkevidde for Benzema, som satte ut foten og fikk tuppet ballen i mål.

På det tidspunktet så Jürgen Klopps menn akterutseilte ut, men i fraværet av sin største stjerne, steppet én annen opp.

På en corner steg Dejan Lovren til værs, og i lufta knuste han samtlige i hvitt. Han stanget ballen mot mål, og foran Keylor Navas, dukket Sadio Mané opp og satte inn utligningen.

Det var med andre ord svært spennende på det ukrainske gressteppet, helt til Bale dro noe vanvittig opp av hatten. Og waliseren var ikke ferdig.

Syv minutter før full tid klinte han til fra drøye 30 meters hold. Skuddet var ikke spesielt godt og gikk rett på Karius, som fomlet ballen i mål. Og dermed var kampen punktert.

– Jeg har så vondt av Karius, sier Petter Veland i Viasats studio etter kampen.

– Det hele blir preget av en tragisk figur i mål, sier Rune Bratseth, som omtaler det som to potensielt «karriereavgjørende» mål som gis bort.

Knust Karius

Både Liverpool og Real Madrid hadde flere store sjanser. Isco hadde et skudd som traff tverrliggeren, og Sadio Mané hadde en i stolpen. Men til syvende og sist var det Champions League-eksperten Real Madrid – som for tredje gang på rad, og for fjerde gang på fem forsøk – kunne strekke hendene i været og juble.

Liverpool blir dermed stående med sine fem Champions League-triumfer, og Liverpool-spillerne lå strødd utover gresset etter å ha gått glipp av muligheten til å ta sin sjette. Loris Karius var uten tvil en av dem som hadde det tyngst. Oppløst i tårer var han borte hos Liverpool-svingen og ba om unnskyldning.

Real Madrid er kongene av Champions League, og har nå 13. seiere i verdens største klubbturnering. De er seks mer enn nummer to på listen, som er AC Milan.