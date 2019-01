T-SKJORTE: Denne T-skjorten fra Klanen skaper oppmerksomhet. Foto: KLANEN – GJENGITT MED TILLATELSE

Vedum ut mot VIF-Klanen: – Det er lov å bruke huet!

Vålerengas supportergruppe Klanen har gitt ut en T-skjorte som skaper reaksjoner.

Klanen har lagd T-skjorter med teksten «Redd ulven – skyt bønda». Det er i forbindelse med ulvedebatten som går for tiden.

Kort fortalt dreier striden seg om at Stortinget har fått blankt nei fra regjeringen etter at de vedtok å skyte to av tre ulveflokker inne i områdene som Stortinget har vedtatt skal være landets ulvesoner. Dette skjedde etter Rovviltnemdenes ønske.

Det er en betent konflikt og mange har demonstrert i saken.

– Lov å bruke huet

«Redd ulven – skyt bønda» stammer fra et Klanen-bander fra Vålerengas bortekamp i cupen mot Elverum i 2014. Også da var det debatt om Ulven i Norge.

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, rister på hodet av T-skjortene som nå er ute til salg.

«Det er lov å bruke huet! Jeg liker friske ytringer, men dette er over streken. I ordskiftet bør vi ikke spøke med å skyte andre!», skriver han på Facebook -siden sin.

– Humor

Klanen tar ikke kritikken til seg.

– Dette er humor. De som ikke skjønner dette får bare være dypt krenket. Hvis man skal ta alt bokstavelig, vil man slite sterkt. Dette tar vi helt med ro, sier Lasse Lukacs, talsperson i Klanen, til VG.

Klanen følger både Vålerenga Fotball og Vålerenga Hockey tett.

– Det er ikke noe politisk markering fra vår side. Det er bare humor. Så får folk velge om det er god humor eller ikke, sier Lukacs.

