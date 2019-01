POPULÆR: Billy Sharp feirer 3–0-målet borte mot Wigan 1. januar. Målet sendte ham forbi Rickie Lambert på en spesiell scoringsliste. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Skarpskytteren Billy Sharp – en «fat lad» med enorm målteft

Ingen i dette århundret har scoret flere ligamål på seniornivå i England enn Sheffield Uniteds Billy Sharp (32). Den karismatiske spissen omtaler seg selv som «fat lad».

Det gjenstår det å se om manager Chris Wilder velger å spare sitt aller farligste våpen, for det er godt mulig at Sharp stå over i dag for å være mest mulig uthvilt til de viktige opprykkskampene. I så fall er det gode nyheter for FA-cup-motstander Barnet, som for øyeblikket er på nivå fem i ligasystemet.

«im just that FAT LAD FROM SHEFFIELD» skriver Sharp om seg selv på sin Twitter -konto. Det er en setning han gjort til sitt varemerke etter at daværende Doncaster-manager Sean O’Driscoll brukte beskrivelsen i 2010 . Sharp likte den så godt at han skrev det på trøyen under drakten, og blottet teksten etter en scoring mot barndomsklubben Sheffield United.

Over ni år senere er Sharp tilbake i Sheffield United, for tredje gang, og han gjør stadig det han kan best av alt: score mål. Senest første nyttårsdag.

Da 54 minutter var spilt i Wigan 1. januar dukket Sharp opp inne foran målet og banket ballen sikkert i nettet fra fem meter. Enkelt og greit, som så mange ganger før.

32-åringens 220. ligamål løftet ham opp øverst på listen over mestscorende spillere i engelsk liga siden 2000. Og karrieren hans er neppe over med det første. Rickie Lambert har lagt opp, og blir stående med 2019, mens Wayne Rooney har flere år igjen av kontrakten sin med DC United i Major League.

Flest seniorscoringer i de fire øverste divisjonene siden år 2000:

Billy Sharp 220

Rickie Lambert 219

Wayne Rooney 208

Jamie Cureton 199

Jermain Defoe 191

Jordan Rhodes 185

Glenn Murray 183

Denne sesongen har Sharp scoret 16 ligamål på 24 kamper (20 fra start), og i de siste sesongene har han virkelig vært i siget for Sheffield United. Etter at han ble hentet fra Leeds i 2015, har han scoret 80 ligamål for «The Blades» – 51 av dem kom på nivå tre.

I øyeblikket ligger laget på tredjeplass, og er bare to poeng bak Norwich på direkte opprykksplass til Premier League.

Sønnen døde

Sharp har hatt noen fryktelig tunge stunder utenfor banen, og i 2011 mistet han sin to dager gamle sønn. Få dager senere var han på banen , og scoret.

Sammen med kona Jade har Billy Sharp i etterkant fått sønnene Leo og Milo. Scoringsmaskinen er kjent for å være en meget sympatisk herre både på og utenfor banen, og i Sheffield United er han nå kaptein.

Målfarlig

Sharp har scoret mål i alle de tre divisjonene under Premier League. De første satte han inn for Rushden & Diamonds i 2005 på nivå fire, og det virkelige gjennombruddet fikk han for Schunthorpe United på nivå tre der han noterte 53 mål på 82 ligakamper i perioden 2005 til 2007.

32-åringen har ikke lyktes på øverste nivå, men også fått minimalt med sjanser. Han var en meget viktig mann for Southampton da laget rykket opp til Premier League for snart syv år siden.

Men han fikk bare 18 minutter på banen for «The Saints», før det ble utlån til Nottingham Forest, Reading og Doncaster. Leeds hentet ham permanent før 2014/15-sesongen.

Etter noen tunge sesonger fant han tilbake til gammelt slag etter returen til Sheffield United på nivå tre før 2015/16-sesongen. Med 30 ligamål sist sesong skal han ha mye av æren for opprykket, og nå er han kanskje i sin beste målform i karrieren. Fortsetter det blir muligens Billy Sharp å se i Premier League til høsten.

