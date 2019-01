GODE VENNER: Ole Gunnar Solskjær (til venstre) og Erling Moe. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Solskjær-erstatter Moe: Vil ikke svare på om han ønsker seg jobben

Han ble «lamslått» først, og det tok 5–10 sekunder før han tok innover seg at kompisen hans faktisk hadde fått jobb i verdens største fotballklubb. Nå forklarer Erling Moe (48) hvordan han og Molde håndterer den nye situasjonen.

18. desember 2018: Etter uro en lang stund kommer meldingen som langt fra sjokkerer fotball-verden: José Mourinho sparkes fra jobben som manager for Manchester United . Det spekuleres vilt i hvem som kan overta.

19. desember 2018: Det bekreftes at Molde-manager Ole Gunnar Solskjær «lånes ut» og overtar Mourinhos jobb - ut sesongen. Avtalen er at Solskjær skal tilbake til Molde i mai. Siste seriekamp er 12. mai. FA Cupfinalen er 18. mai. Champions League-finalen er 1. juni. Et sted mellom disse datoene er det meningen at Solskjær skal tilbake til Molde. Er det realistisk? Spørsmålet går til mannen som plutselig ble hovedtrener igjen - Erling Moe?

– Først og fremst er dette kjempeartig. Så får det gå som det går. Jeg synes jo det er artig at det fenger så veldig - blant folk, begge veier. Og i Molde er vi ekstremt glade for at Ole Gunnar fikk denne sjansen. Dette betyr ikke mye, bare for ham, men for trenerstanden i hele norsk fotball. Det blir trolig lettere for nestemann som vil ut, tror Erling Moe.

På pressekonferansen før Arsenal-Manchester United (fredag kl. 20.55) sa Solskjær at planen er å dra tilbake. Han så deler av Moldes treningskamp torsdag. Den endte med 1–2-tap for CSKA Moskva.

Erling Hagset Moe Født: 22. juli 1970, i Molde Trener i Træff, blant annet for Bernt Hulsker. I Molde-systemet siden 2005, i junioravdelingen til 2007, assistent-trener under Kjell Jonevret, Uwe Rösler, Ole Gunnar Solskjær og Tor Ole Skullerud, fram til 19. desember 2018. Også med hovedansvaret en periode i 2015 - og nå fram til Solskjær eventuelt returnerer i mai 2019.

– Men hva skjer i mai?

– Vanskelig å si. Jeg tror det er veldig resultat-avhengig, svarer Moe.

– Hvordan forholder dere dere til en slik situasjon? Det kan ikke bare være lett?

– Vi kan bare vente og se. Som klubb har vi avtaler vi forholder oss til, og sånn må det være. Og avtalen er at Ole Gunnar skal tilbake hit etter sesongen er slutt i England.

– Hvordan håndterer dere dette, daglig?

– Dette er ikke en normalsituasjon, i fotballen. Men jeg føler at vi har funnet en god måte å løse det på.

– Hvordan forholder du deg til Solskjær og ansettelsen hans - i det daglige?

– Han er jo fortsatt ansatt, han er lånt ut. Og derfor blir det uansvarlig av meg hvis jeg ikke snakker med ham. Så det gjør jeg, ganske jevnlig. Men han styrer Manchester United nå, og i det daglige i Molde, så er det jeg som bestemmer.

– Har situasjonen som oppsto ført til mange endringer i planene?

– Nei, jeg føler, sånn situasjonen er akkurat nå, at det er ganske problemfritt. Vi har ikke møtt på noen vegger, hvis du tenker på nye spillere for eksempel. Og det er jo ikke sånn at vi starter jobben med spillerlogistikken for 2019 i januar. Den har vi holdt på med lenge, og Ole var med på det meste her før han reiste.

Solskjær jakter forbedringer i England:

– Har dere fått nei fra spillere på grunn av usikkerheten rundt Solskjærs situasjon?

– Nei, det har vi ikke. Det meste som har skjedd, har lenge vært planlagt.

– Hvordan stiller du deg til å overta som hovedtrener på permanent basis?

– Det spørsmålet kommer jeg aldri til å svare på - før forespørselen fra klubben eventuelt kommer. For meg er virkeligheten viktigst, og den sier at akkurat nå er jeg fungerende hovedtrener i Molde Fotballklubb.

– Så du vil ikke svare på om du ønsker deg jobben?

– Jeg mener det er mest riktig å stille spørsmålet til klubben - den dagen avtalen som ble inngått, eventuelt, ikke lenger eksisterer.

Erling Moe er født og oppvokst i Molde og har vært trener og assosiert med klubben siden 2005. Han gikk inn som midlertidig hovedtrener da Tor Ole Skullerud fikk sparken i 2015, og siden Ole Gunnar Solskjær returnerte høsten 2015, har Moe vært Solskjærs assistent. Nå er han altså fungerende hovedtrener.

Hvordan ser han dagens Molde-lag?

– Det er ingen tvil om at vi ser etter fremgang. Vi var gode fra juni og ut forrige sesong, og jeg mener vi har funnet vår spillestil. Målet er å bli enda bedre, og det kommer til å bli sprengt noen grenser i treningsarbeidet, både når det gjelder mengde, sprint, høyhastighets-messig, både når det gjelder individ og som lag, mener fungerende Molde-trener Erling Moe.