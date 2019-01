PÅ VEI BORT: John Hou Sæter er i ferd med å finne seg en ny arbeidsgiver. Foto: NTB scanpix

Kinesisk toppklubb vil kjøpe Stabæk-talent for 10–15 millioner

FOTBALL 2019-01-17T20:23:45Z

Chinese Super League-klubben Beijing Sinobo Guoan F.C. er i ferd med å kjøpe Stabæks 21 år gamle midtbanespiller John Hou Sæter. Prislappen kan bli på mellom 10–15 millioner kroner, får VG opplyst.

Publisert: 17.01.19 21:23

– Det er interesse fra Beijing Guoan, ja. Det er spesielt siden jeg er halvt kinesisk. Det er jo selvfølgelig spennende. Ting er kjempestort der borte. Det er mange store navn som spiller der. Det er også en liga som det er mulig å utvikle seg i, forteller John Hou Sæter til VG.

21-åringen vil ikke kommentere hvor han oppholder seg for tiden, men flere uavhengige kilder forteller til VG at han befinner seg på treningsleir i Portugal med nettopp det kinesiske hovedstadslaget. Han har ikke vært på Stabæk-treninger denne uken.

– Klubbene har hatt kontakt med hverandre. Det er ikke noe endelig enda, men Stabæk og jeg har en fin dialog, bekrefter Sæter.

Har vært i søkelyset lenge

– Når hørte du første gang om interessen?

– Det var kanskje på sensommeren i fjor.

– Når tror du det blir en avklaring?

– Jeg er litt usikker. Det kan kanskje skje i løpet av de kommende ukene, sier Sæther, som ble hentet fra Rosenborg i 2017.

Stabæk bekrefter

Inge André Olsen er sportslig leder i Stabæk. Han bekrefter opplysningene om Beijing-klubbens interesse for Sæter.

– Det er interesse for ham fra Kina. Det er ikke en avtale på plass, men vi har sagt til John at vi syns interessen er så spennende at han har lov til å gjøre de undersøkelsene han ønsker nå i januar. Om det blir en avtale eller ikke, er for tidlig å si. Men han er jo en spiller som er interessant for kinesiske klubber på grunn av at han har en mor som er kinesisk, sier Olsen til VG.

Siden Sæter har både norsk og kinesisk statsborgerskap, vil trønderen trolig kunne registreres på den nasjonale kvoten til Beijing Sinobo Guoan F.C hvis overgangen går i orden. Laget trenes av tyske Roger Schmidt.

– VG får opplyst at Beijing Guoan er beredt til å betale rundt 10 til 15 millioner kroner for Sæter. Kan du bekrefte at det er snakk om en slik sum?

– Det er for tidlig å si. Så langt har vi ikke kommet.

– Når det kommer en så stor klubb på banen, hvilket nivå forventer dere at salgssummen vil ligge på?

– Det vil være dumt å fronte noe gjennom mediene, men vi har sagt at vi skal klare å bringe spillere videre. Vi har også hatt gode kontakter i Kina over tid. Så det er hyggelig hvis dette går i orden, sier Olsen, som i videoen under forteller hvorfor det var så viktig for bæringene å holde seg i Eliteserien før jul.