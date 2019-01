OPP- OG NEDTURER: 2018 ble et svært innholdsrikt år for Ola Kamara. Foto: Timothy Nwachukwu / Getty Images North America

Ola Kamara om gamletrenerens død: – En sjokkbeskjed

Landslagsspissen Ola Kamara (29) har opplevd suksess på både klubb- og landslag denne sesongen, men 2. juledag fikk han en trist beskjed: Mannen som hentet ham til Los Angeles Galaxy, gamletreneren Sigi Schmid, var død.

– Det var veldig trist, og veldig spesielt. Når man har jobbet så mye sammen og delt garderobe i så lang tid, blir det veldig rart. Vi visste at han slet litt med helsen, men vi trodde ikke det skulle gå så fort. Det var en sjokkbeskjed å få, sier Ola Kamara til VG.

Den norske landslagsspilleren har vært hjemme og feiret jul i Norge, hvor han samtidig har begynt å lade opp til den kommende MLS-sesongen.

Midt i julefeiringen ble det kjent at mannen med flest seirer i MLS, Sigi Schmid, døde i en alder av 65 år. Inntil september 2018 var han Kamaras manager i LA Galaxy .

Årsaken til dødsfallet er ikke kjent, men bare uker før han døde skal Schmid ha vært på sykehus fordi han trengte en hjertetransplantasjon.

Det var Schmid som hentet Kamara til LA Galaxy , for omtrent ett år siden.

Kollektiv nedtur – personlig opptur

Schmid fikk sparken i september etter en skuffende sesong. For andre sesong på rad klarte ikke storklubben å ta seg til playoffs. Nå har klubben ansatt argentinske Guillermo Barros Schelotto – som tidligere har trent Boca Juniors.

Det er en revansjelysten Kamara som lader opp til en ny sesong på Skøyen før han reiser over til California igjen.

– Fjorårssesongen var en stor skuffelse. Etter en svak sesong fikk det hele en litt rar slutt. Vi var liksom ganske hete. Vi begynte å ta trepoengere, og så raknet det helt på tampen .

Galaxy skuffet som kanskje lag – men Kamara føler selv han kom godt ut av debutsesongen på USAs vestkyst. Etter å ha scoret 16 og 18 mål på to sesonger i Columbus Crew, ble det 14 scoringer og fire assists for LA Galaxy i 2018.

– Med tanke på at vi underpresterte, var det egentlig en god sesong for meg. Jeg måtte spille i en del andre, mer uvante posisjoner, men scoret fortsatt en del mål. Og det er viktig, for statistikk betyr en del i USA, sier Kamara.

Trives med Zlatan

Grunnen til at han måtte spille en del ute på vingen, heter Zlatan Ibrahimovic. Etter to svært gode sesonger i Columbus Crew kom Kamara til LA Galaxy som klubbens store stjerne.

Det var derfor litt blandede følelser rundt superstjernen Ibrahimovic’ ankomst for Kamaras del.

– Det var litt spenning rundt det. Jeg trodde at jeg skulle spille spiss uansett, men så kom det en sånn periode hvor man ikke visste helt hva som kom til å skje.

– Men samtidig er han en av de man vokste opp med å se på, som man så opp til. Det er stort å spille med en så stor legende. Og han er fortsatt helt rå, sier Kamara.

De to fant virkelig tonen på banen etter hvert:

Ibrahimovic har nå forlenget kontrakten med Galaxy. Det gleder Kamara – først og fremst av to grunner:

– Det er ikke så mange bedre å lære fra, og i tillegg tror jeg Schelotto foretrekker å spille med to spisser. Da kan det bli veldig bra offensivt, med Zlatan og meg på topp. Da kan man fortsette å lære og fortsette å kjøre på. Og det er bra at han (Ibrahimovic) blir værende. Det betyr at flere folk følger litt mer med.

Men å spille for LA Galaxy er ikke ensbetydende med et kjendisliv i sus og dus, selv ikke i Hollywood-byen Los Angeles.

– Jeg får for det meste gå i fred på gatene. Det er selvfølgelig mange fotballinteresserte der, men jeg er ikke omsvermet av paparazzier eller noe slikt.

Drømmer om EM

Kamara, som er bosatt på Hermosa Beach, sier han stortrives i det området, et område han beskriver som «lugnt og rolig». Men etter hvert som han blir eldre, tar han stadig oftere en helhetsvurdering på situasjonen.

– Jeg elsker livet i Los Angeles. Jeg er 29 nå, og blir 30 i løpet av denne sesongen. Jeg må tenke på hva som er best for både familie og økonomi.

At han blir 30 i 2019, betyr også at EM i 2020 trolig blir hans siste mulighet til å spille mesterskap med Norge – som ikke har vært i et mesterskap siden EM i 2000.

– Å komme til et mesterskap med Norge er noe av det som henger høyest. Jeg håper og tror jeg kan være en del av generasjonen som snudde mesterskapstrenden for Norge, sier Kamara.