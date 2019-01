LEDER TRENINGEN: Eirik Horneland leder treningen til FKH i dag. Foto: Morten Asbjørnsen / VG

Horneland på Haugesund-trening: - Høres ut som en suppe

KARMØY/OSLO (VG) Fotballtreneren Eirik Horneland (43) leder i dag Haugesunds trening - fire dager etter at Rosenborg gikk ut med at han er deres nye trener.

– Det høres ut som suppe, beskriver tidligere Haugesund-spiller Erik Huseklepp til VG.

Han er usikker på hva han skal mene om selve konflikten, for der er han «helt lost», ifølge seg selv. Men at Horneland leder dagens Haugesund-trening beskriver han som «en utrolig rar situasjon for trener og spillere».

– Hva ville du tenkt om du fortsatt var Haugesund-spiller?

– Jeg har vært med så lenge at jeg nok bare ville fokusert på det jeg skulle gjøre i en sånn situasjon, men for yngre spillere må dette være rart, sier Huseklepp, som legger til at han kjenner Eirik Horneland som en veldig fin fyr og en god trener.

Rekdal: Bør løses raskt

Tvisten mellom FK Haugesund og Rosenborg er ennå ikke avsluttet. Rundt 10.20 ankom han hallen på Karmøy, sammen med Emberland, og fulgt av et stort pressekorps, gikk han rundt og satt opp kjegler og fordelte baller - som om det var en hvilken som helst mandag på treningsfeltet.

– Jeg vet ikke om noe sånt har skjedd før. Jeg kjenner ikke til saken, og det er umulig å blande seg inn med egne synspunkt. Men dette er spesielt, og det er ingen god situasjon for noen. De må få løst dette ganske raskt, sier Start-trener Kjetil Rekdal.

– Det er blitt en pikant situasjon. Så lenge RBK og Haugesund ikke er enige om en løsning, så må de stille på jobb og være profesjonelle. Så håper jeg spillerne også er profesjonelle. Det er en krevende situasjon, men sånn er det, beskriver fotballekspert og tidligere Vålerenga og Lyn-trener Vidar Davidsen.

– Bare trist

Rosenborg mener at Horneland senest er klar for jobb i RBK fra 1. februar, mens Haugesund står på at Horneland har kontrakt ut november i år. Søndag kveld meldte FK Haugesund at det er brudd i de ferske forhandlingene om å løse konflikten. Og nå sier Ivar Koteng at det neppe blir noen flere initiativ fra deres side.

– Vi greier ikke å bli enige med Haugesund, og tenker akkurat nå at vi ikke gjør mer i saken. Vi kommer til å la det gå til 1. februar, sier Koteng til Adresseavisen mandag morgen.

Fredag fortalte Koteng at de tilbød 1,1 million kroner for de resterende arbeidsdagene til Horneland i FK Haugesund. Nå sier han altså at en løsning før 1. februar ser lite sannsynlig ut.

«At Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland stiller som FKH-trenere mandag er først og fremst bare trist – for FKH, spillerne og for de to trenerne.», skriver sportsleder i Haugesunds Avis Terje Flateby mandag.

