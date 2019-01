Midtsjø og Svensson slo Ødegaard i «den norske kampen»

FOTBALL 2019-01-22T21:34:14Z

(AZ - Vitesse 2–0)Martin Ødegaard og Vitesse er ute av cupen etter en skuffende kamp borte mot «norske» AZ Alkmaar.

Publisert: 22.01.19 22:34

Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø sto bak AZs første mål i 2–0-seieren over Martin Ødegaard og Vitesse i kvartfinalen av den nederlandske cupen.

Midtsjø spilte gjennom Svensson på høyre, han la inn til Calvin Stengs som satte ballen i mål.

De to nordmennene var begge toneangivende for AZ, som var det klart beste laget i kampen, og nå er klare for semifinalen i cupen.

Ødegaard på sin side var lite involvert for et Vitesse som skapte veldig lite fremover i banen. En skuffelse for 20-åringen, som har vist god form på lån for den nederlandske klubben denne sesongen.

AZ scoret 2–0-målet kort tid etter pause, og det ble aldri spesielt spennende.

Bjørn Maars Johnsen satt på benken hele kampen for AZ.