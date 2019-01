TOMMEL OPP: Men til Real Madrid eller Chelsea. Her er Eden Hazard etter ligacupsemifinalen mot Tottenham. Foto: ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Hazard fortsetter flørten med Madrid: – Hvorfor ikke?

FOTBALL 2019-01-24T06:14:25Z

Det er ikke lenge siden Eden Hazard virket å ville legge en demper på ryktene om at han ønsket seg bort fra Chelsea. Nå setter han fyr på overgangryktene igjen.

Publisert: 24.01.19 07:14

Her er torsdagens oddstips

– Jeg vil bli en legende som (Frank) Lampard, (John) Terry og (Didier) Drogba, uttalte Chelsea-stjernen etter å ha scoret sitt 100. mål for London-klubben 2. juledag .

Litt senere ba manager Maurizio Sarri belgieren om å bestemme seg om han ville signere ny kontrakt med klubben eller ikke . Hazards nåværende kontrakt går nemlig ut etter neste sesong. Men det, bestemme seg, altså, har han enn så lenge ikke gjort.

Nå flørter Chelseas nummer 10 igjen med Real Madrid. Han har aldri lagt skjul på at han en gang ønsker å spille for det spanske hovedstadslaget, samtidig som han har sagt at han godt kan ende med å avslutte karrieren i Chelsea.

– Om jeg ønsker å signere for Real Madrid? Hvorfor ikke? sier han til France Football, ifølge Marca .

Hele 369 mill. i Eurojackpot-potten fredag - lever inn din kupong her for en sjanse til å stikke av med premiepengene!

I mellomtiden kan du nyte denne perlen:

Den spanske sportsavisen skriver at Hazard kommer stadig nærmere å bli Real Madrids nye ikon.

– Jeg har ikke hørt fra (Zinedine) Zidane, og hvis han skulle gå til for eksempel Manchester United i morgen, så betyr ikke det at jeg går dit. Real Madrid uten Zidane er annerledes, men det er fortsatt Real Madrid, sier belgieren, før han modererer seg noe:

– Jeg har vunnet alt i England bortsett fra Community Shield, men det betyr heller ikke at jeg kommer til å dra. Jeg har alltid sagt at jeg har lyst til å prøve noe annet etter England, men det er ting som gjør at jeg kan ende med å bli.

VGs tips: Uavgjort til 3,85 i odds.

Chelsea skal vende 0–1 fra det første ligacupsemifinalemøtet for to uker siden. Det var en kamp der Chelsea presset Tottenham kraftig etter pause - men uten å komme til mange farlige målsjanser. Mye av grunnen til det var kompakt og solid Tottenham-forsvarsjobbing. Og et tamt Chelsea-angrep. Som i kveld ikke får med innlånte Gonzalo Higuain (a).

Tottenham har en rekke forfall, blant annet Dele Alli (mb), Son Heung-Min (a) og Harry Kane (a). Men 1,60 i odds er spinkelt med så mye på spill.

Uavgjort til 3,85 er vårt forslag. Spillestopp er kl. 20.40, og Viasat 4 viser kampen.