Semb: – Skuffet om ingen når gruppespillet

Toppfotballsjef Nils Johan Semb håper på to norske lag i gruppespillet i Europa League – og blir skuffet om det ikke blir noen.

– Rosenborg bør ha en bra mulighet, det samme gjelder Sarpsborg. Molde derimot har fått en tøff trekning med Zenit St. Petersburg. Det ville være en bragd om Molde klarer å komme inn i gruppespillet, sier Semb til VG etter torsdagens opptur for norsk fotball da tre klubber kvalifiserte seg for det fjerde og siste trinnet i kvalifiseringen for Europa League, det nest høyeste nivået for klubbturneringer i UEFA-regi. Det betyr også mye penger .

Når VG spør om tre norske lag i playoff betyr et steg opp, er Semb likevel forsiktig:

– Jeg tror vi skal vente med å konkludere til etter playoff. Jeg håper på to lag i gruppespillet og blir skuffet om det ikke blir noen. Rosenborg var inne i fjor, og hvis de klarer det igjen, så er det med å bygge kvalitet i klubben over tid. Det betyr mye å bli gjengangere på dette nivået. Se bare på FC København og for så vidt også Malmö FF.

Toppfotballsjefens jobb blir snart borte, men Lise Klaveness er ansatt i den nye stillingen som direktør for elitefotballen, og Semb går inn i en ny rolle rundt A-landslaget.

– Det som skjedde torsdag, er selvfølgelig gledelig, og spesielt Sarpsborg imponerte. Det er gøy å se at andre enn Rosenborg og Molde tar seg helt til playoff. Det bør være en inspirasjon for andre klubber med de samme eller større ressurser enn Sarpsborg.

– Hva har Sarpsborg gjort riktig?

– Jeg kjenner klubben godt fra innsiden, og de har drevet godt over tid. Det har vært kontinuitet på styresiden, og for så vidt også i den daglige ledelsen, men særlig sportslig har det vært jobbet solid over lang tid med Geir Bakke og Tom Freddy Aune. De jobber planlagt og seriøst ut fra de ressursene de har.

– Sarpsborg har også vært flinke på spillerlogistikken. De har hentet spillere som de har solgt med bra fortjeneste – og likevel klart å erstatte disse. Sarpsborg er en av klubbene i Norge som har drevet aller best over tid.

– Hva er bra nok for norsk fotball i Europa League?

– Hvis vi skulle få to lag i gruppespillet, så hadde det gitt høye odds før starten på kvalifiseringen. Men det er mulig at både Rosenborg og Sarpsborg klarer det. Ett lag ville være på linje med målsettingen vår, sier Nils Johan Semb.

Rosenborg møter makedonske Shkëndija, mens Sarpsborgs siste hinder mot eventuelt gruppespill er Maccabi Tel Aviv. Molde møter altså Zenit St. Petersburg, som sjokkerte med 8-1 over Dinamo Minsk torsdag kveld i en kamp der flere av VM-stjernene var blendende.

– Da de tapte 4-0 i Minsk, tenkte jeg at kanskje dette er noe de ikke prioriterer. Men samtidig var de i stand til å snu det hjemme. Det er et lag som har vist høy klasse i Europa over lang tid. Kanskje er det Russlands beste lag. Rosenborg gjorde to bra kamper mot dem i gruppespillet i fjor. Men Zenit er store favoritter mot Molde, mener Nils Johan Semb.