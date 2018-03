OPPGITTE: Odd-spillerne ble frustrerte i serieåpningen mot FK Haugesund. Skiens-klubben tapte 1–2. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Var sjuk - Semb Berge rakk ikke å gå av før han scoret nok et selvmål

Publisert: 11.03.18 19:51

SKIEN (VG) (Odd-FK Haugesund 1–2) Odd fortsatte trenden fra 2017 - spiller og spiller uten å score. Og så scorer motstanderen i stedet. Eller, det vil si, Fredrik Semb Berge scoret nok et selvmål.

Det var tvil om han skulle spille kampen, Fredrik Semb Berge.

– Fredrik ble sjuk dagen før, spydde og hadde gått tom for krefter. Så det ble en diskusjon om han skulle spille eller ikke, sier Odd -trener Dag-Eilev Fagermo til VG.

Legene fikk midtstopperen på beina.

– Han var veldig god. Men han var sliten, så det var snakk om at han ikke skulle ut igjen på banen etter pause, sier Fagermo. Han mener det var helt tilfeldig at Semb Berge ble tatt av bare to minutter etter at han åpnet scoringene - for Haugesund.

– Det hadde selvsagt ingen ting med selvmålet å gjøre. Han hadde signalisert at han måtte ut, så vi tok han ut ved første anledning. Dessverre rakk han å score selvmål først, sier Fagermo.

Det så bra ut etter 45 minutter på Falkum i Skien, selv om det sto 0–0: Odd hadde ball og kontroll og skapte noen sjanser. FK Haugesund lå lavt i sin smale 4–4–1–1 og gjorde det vanskelig for et såkalt «spillende» Odd-lag.

– Vi var gode. Og spillerne fikk beskjed om det. Jeg ga dem masse ros. Kanskje for mye, for det skjedde noe da 2. omgang startet. Kanskje ble de for «høye», på grunn av mine gode ord, og trodde dette skulle gå av seg selv, diskuterer Fagermo.

Så startet 2. omgang, banen var ryddet for snø, og så endret kampbildet seg helt. Haugesund hadde mer ball, fikk et par cornere. Og så fikk de hjelp, fra uventet hold.

Det var en merkelig situasjon i fjor. Fredrik Semb Berge klarte det kunststykket det er å score fire selvmål (et av dem må han dele med keeper Sondre Rossbach) på en sesong. Og marerittet fortsatte i 2018s første seriekamp. En corner fra Alexander Stølås, Semb vant hodeduellen med Fredrik Pallesen Knusen - og headet ballen i eget mål.

Det var etter 52 minutter. To minutter senere ble Semb Berge byttet ut. 10 minutter senere så det veldig enkelt ut da innbytter Frederik Gytkjær fikk et innlegg fra David Akintola - og headet enkelt forbi Sondre Rossbach til 0–2.

– Det fungerte godt etter at jeg kom inn. Og det var greit med en omgang, siden jeg har vært skadet i tre uker, sier matchvinner Gytkjær til VG.

Om det ikke hadde vært stille på et ganske tomt stadion før det: Nå hørtes kun de 50 som hadde tatt turen fra Haugesund.

– Christian var meget god. Og vi gjorde en meget god kamp, sier Haguesund-trener Eirik Horneland.

Innbytter Martin Broberg ga Odd et håp med en scoring etter 75 minutter, men Odd skapte egentlig ganske lite, og FK Haugesund vant en taktisk fortjent seier. Det var naturlig nok full jubel i Haugesund-leiren da dommer Tom Harald Hagen blåste av kampen.

PS. Odd scoret 27 mål i Eliteserien forrige sesong. Det var klart færrest av alle de 16 lagene. Odd vant tilsvarende oppgjør i fjor 1–0.