DUKKET OPP: Her kommer Edinson Cavani ut for å trene dagen før kampen mot Frankrike. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Fullt kaos rundt Cavani: – Krise for Uruguay

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 05.07.18 16:01 Oppdatert: 05.07.18 17:21

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Uruguays storscorer og åttedelsfinale-helt Edinson Cavani (31) skapte kaos i pressekorpset under Uruguays siste trening før kvartfinalen mot Frankrike.

Frem til torsdagens treningsøkt har ikke Cavani vært å se på trening med lagkameratene sine, og på forhånd har det blitt meldt at han «99 prosent sikkert» mister årets viktigste kamp mot Frankrike.

Derfor var det knyttet stor spenning til den siste treningsøkten, der et gigantisk pressekorps, med representanter fra Qatar til Uruguay inkludert Tyrkia og Tsjekkia, var på plass.

De fleste uruguayanske journalistene VG snakket med før treningen, forventet ikke å se Cavani dukke opp på treningsfeltet. Det var derfor lenge rolig stemning blant de utallige TV-reporterne som var på plass for å kommentere direktesendte bilder av treningsøkten.

– Kan umulig starte

Men da den langhårede PSG-stjernen, som har vært Uruguays beste spiller i VM med tre mål, kom gående ned trappen fra bygningen foran treningsfeltet, skapte det fullt kaos. Fotografene kjempet om plassene langs gjerdet, TV-reportere kjeftet på hverandre, og uruguayanerne rapporterte frenetisk hver lille detalj av Cavanis bevegelse.

«Han går. Han ser ganske frisk ut. Skal han trene med resten av laget? Dette er et avgjørende øyeblikk. Nei! Han skal trene for seg selv.» Den uruguayanske TV-reporteren Federico Buysan Deffeminis i kanalen Teledoce var blant journalistene som fulgte Cavani sekund for sekund.

– Han kommer ikke til å starte. Det er umulig. Han trener jo ikke med resten av laget. Det er en lang vei fra å jogge og trikse alene til å kunne spille en kamp med den intensiteten. Men de gjør alt de kan for å gjøre det umulige mulig, sier Deffeminis til VG.

Cavani virket ikke helt spilleklar der han jogget veldig rolig, trikset litt med ballen og gjorde noen tøyeøvelser, mens tre medlemmer av støtteapparatet fulgte tett med på ham.

– Stort problem

– Hvor mye svakere blir Uruguay uten Cavani?

– Det er et stort, stort problem for Uruguay at han ikke er frisk, sier TV-reporteren.

Javier Atilio De León, som dekker Uruguays landslag for avisen El Nuevo Rionegrense, er enda mer kategorisk:

– Det er krise for Uruguay. Ikke bare fordi de mister Cavani, men fordi de mister verdens beste spisspar. Cavani og Luis Suárez er mer enn bare to enkeltspillere. De gjør hverandre så mye bedre. Når Cavani ikke spiller, kommer Suárez også til å spille dårligere.

Han har liten tro på landslaget sitt uten den langhårede superspissen, som scoret to mål i åttedelsfinalen mot Portugal før han måtte ut med skade.

– Sjansen for seier er liten uten ham. Den er ikke ikke-eksisterende, men den er veldig liten.

Deschamps klar for Cavani

På pressekonferansen med Frankrike-sjef Didier Deschamps, der VG var til stede like etter Uruguays treningsøkt, sa en uruguayansk journalist at «Cavanis helse opptar hele nasjonen», før han spurte Deschamps om han forbereder laget annerledes dersom stjernen ikke skal spille.

– Hør her, jeg forbereder laget mitt på at Cavani spiller. Om han spiller eller ikke, det får jeg vite halvannen time før kampen. Med mindre noen av dere kan fortelle meg det med sikkerhet, sier Deschamps med et smil.

– Cavani er Cavani, han er i verdenstoppen og har vært veldig god i VM, så Uruguay er jo ikke helt det samme uten ham. Men det betyr ikke at det vil endre dem totalt hvis han ikke spiller. De har andre alternativer, sier han.

Girona-spissen Cristhian Stuani er favoritt til å erstatte Cavani ved forfall.