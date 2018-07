TOK LEDELSEN: Henning Bergs Stabæk gikk i føringen - og mistet alle tre poeng i løpet av to minutter. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Rekdal ødela Berg-debuten på to minutter

Publisert: 08.07.18 19:55

SØR ARENA (VG) (IK Start - Stabæk 2–1) I sommervarmen på Sør Arena trengte begge lag tre poeng i bunnstriden. Etter at Stabæk tok ledelsen, trengte Start kun to minutter på å snu kampen.

– Det er så deilig å ta med seg tre poeng før vi drar på ferie. Jeg er full av glede, sier matchvinner Afeez Aremu VG.

Han er klokkeklar på at seieren var nødvendig.

– Det var så ekstremt viktig. Reisen min hjem til familien ville ikke vært god om vi hadde tapt. På flyturen nå vil jeg smile når jeg sover, sier en overlykkelig Aremu.

Henning Bergs Stabæk gikk fra tre poeng til null på to skjebnesvangre minutter i andre omgang.

– Alt i alt var det en jevn kamp. Vi startet best og burde scoret mål. I andre omgang scorer vi på en kontring og slipper til Start på to innlegg. De scorer de på, sier Berg til VG.

Han har kun hatt noen få dager på sette sitt preg på laget, og mener at pausen Eliteserien nå skal ha kommer godt med.

– Det er viktig for meg å bli kjent med spillerne. Nå får jeg tid til det, og vi kan forberede oss godt til høstsesongen, avslutter Berg.

Flere muligheter

Før hvilen hadde begge lag muligheter nok til å score. Stabæk hadde en svært god mulighet ved Franck Boli etter at omgangen var halvspilt. Venstreback Jeppe Moe avanserte med ballen fremover og kom seg ned mot dørlinja.

Inne i feltet hadde ivorianeren løpt seg helt fri og hadde en stor mulighet til å sende de blå og sorte i føringen. Avslutningen var alt for svak og gikk rett på Start-keeper Deumeland.

Det var først etter hvilen at kampen virkelig tok fyr. Få minutter etter at den andre omgangen var blåst i gang, fant Stabæk veien til nettmaskene. John Hou Sæter fant Ohi Omoijuanfo med en strålende pasning langs kanten. I bakrom hadde spissmakker Franck Boli løpt seg fri. Ivorianeren satte fart ned mot dørlinja og løftet blikket. Inne i feltet stor Tonny Brochmann umarkert og kunne enkelt sette ballen i mål etter innlegget fra Boli.

Snuoperasjon

Drøye ti minutter etter Stabæks scoring, viste Start at de kommer til å kjempe med nebb og klør i Eliteserien. Tidligere Vålerenga-spiller Simon Larsen mottok ballen ute til høyre ved Stabæks sekstenmeter. Uhindret fikk han slå inn et lavt innlegg som fant veien til Kevin Kabran inne i feltet. Svensken fikk en enkel oppgave med å tuppe ballen i mål.

Kun to minutter etter utligningen kunne de gule og svarte juble nok engang. Simon Larsen som for dagen spilte høyreback, fikk lov til å slå nok et innlegg. Denne gangen ble ballen headet ut, men Start fortsatte trykket. Inne i boksen hadde Afeez Aremu tatt plass. Etter litt om og men fikk midtbanespilleren både én og to sjanser. På forsøket nummer to headet Aremu ballen forbi Sayoba i Stabæk-buret, og snuoperasjonen var et faktum.

– Vi viste karakter etter vi havnet under, sa den første målscoreren til Start, Kevin Kabran.

Etter scoringene var det ikke de store sjansene som ble skapt. Kun et par halvsjanser ved Kabran og Sigurdarson var det som underholdt publikum i resten av kampen.

Start tar dermed tre svært viktige poeng i kampen om overlevelse og er nå a-poeng med Stabæk og Lillestrøm. Stabæks første kamp under Henning Berg ble ingen høydare. Bærumslaget sliter fremdeles i bunn av Eliteserien. Mer fornøyd er nok Kjetil Rekdal med sitt Start etter kampen mot den gamle landslagskollegaen.