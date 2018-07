SISTE KAMP: Her er Lise Klaveness (t.v.) og kommentatormakker Christian Nilssen i pausen av VM-kampen mellom Danmark og Kroatia. Det var Klaveness’ siste som NRK-kommentator. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

Klaveness ferdig som kommentator: – Skikkelig vemodig

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) NFF-klare Lise Klaveness (37) har kommentert sin siste fotballkamp for NRK. Hun innrømmer at det ikke er lett å gi seg.

8-delsfinalen mellom Danmark og Kroatia ble hennes siste som kommentator for rikskanalen.

– Det er skikkelig vemodig. Jeg har gjort dette lenge. Nå som jeg er på vei hjem fra VM, og må dra alene fra teamet, så kjenner jeg at jeg oppsøker melankolske tanker. Det har vært en veldig stor opplevelse, sier Klaveness til VG.

– Emosjonell person

Den travle 37-åringen ble denne sommeren historisk som den første norske kvinnen til å kommentere et fotball-VM på herresiden. Hun har jobbet som studioekspert og kommentator i NRK helt siden 2011, noe hun har kombinert med fulltidsjobb som advokat i Norges Bank. Nå slutter hun i begge jobber for å begynne som sjef for elitefotball i Norges Fotballforbund (NFF) i midten av september. Jobbene lar seg ikke kombinere hverken tids- eller rollemessig.

– Hvilket øyeblikk husker du best fra kommenteringen?

– Jeg er en veldig emosjonell person, så jeg husker mer følelser enn bestemte datoer. Jeg føler på det å jobbe i team, når målet er så klart, at vi skal kommentere den og den kampen sammen. Det er så fint, sier Klaveness.

– Det har vært veldig mange store, fine øyeblikk, men jeg vil nok kanskje huske VM som størst. Jeg har aldri vært «on site» i VM før, og det har føltes som en stor finale for meg, sier hun.

Hun beskriver hva hun liker best med kommenteringen, som når hun klarer å beskrive hvordan Danmark tar ut Kroatias midtbanespillere på en god måte, eller når et lag foretar et bytte som hun på forhånd har annonsert.

– Kommentatorlivet er helt spesielt. Jeg har så stor respekt for den rollen og så mye jobb som det er. Det er en veldig, veldig fin opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme, sier Klaveness.

Hun sier det har vært svært lærerikt og hyggelig å jobbe med Christian Nilssen og resten av NRK-teamet i Russland i flere uker.

– Vi har jobbet hardt, men også hatt utallige latterkuler på våre mange turer gjennom Russland, sier Klaveness.

Hylles av Olset

Den tidligere landslagsspilleren trekker også frem én kollega som har betydd ekstra mye for henne: Carina Olset, programleder i NRK.

– Samarbeidet med Carina blir vemodig å slippe. Vi har hatt mange nervøse stunder sammen, forskjellige utfordringer. Hun har vært en tett og tillitsfull kollega, beskriver Klaveness.

Den påtroppende sjefen for elitefotball i NFF hylles av det som snart blir hennes eks-kollega.

– Jeg synes det er like rått at hun har fått den nye jobben, som jeg synes det er jævlig at hun ikke skal være kollegaen min lenger, sier Olset til VG og beskriver Klaveness slik:

– Lise er så genuint god, som menneske og kollega. Alltid til å stole på. Usedvanlig morsom. Uovertruffen språklig. Faglig bunnsolid. Jeg har visst dette en stund og måtte jobbe for å holde igjen tårene allerede da vi var på jobb på Åråsen, i vår siste cupkamp, i slutten av juni. Jeg frykter hvordan det blir når den siste sendingen faktisk er der. Det har vært lærerikt og et privilegium å jobbe med henne, og jeg er veldig glad for at jeg kan kalle henne min venn.

– I 2018 har det blitt mye

Klaveness får også svært gode skussmål av kommentatormakker Christian Nilssen, som hun kommenterte sin siste kamp med i Nizjnij Novgorod søndag kveld.

– Lise har gjort en fenomenal jobb! Hun har i ukevis stått på og sett så mange fotballkamper som mulig døgnet rundt for å være så godt forberedt som mulig. Hun er ekstremt ambisiøs, nøye og kunnskapsrik, både om fotballfaget og internasjonal fotball. Hun er en utrolig morsom dame og vi har hatt det gøy også utenfor boksen til tross for beinhard jobbing, lite søvn og et heftig reiseprogram, sier Nilssen til VG.

Selv om Klaveness nå er ferdig med å kommentere, betyr det ikke at kalenderen er særlig luftig de neste ukene. Først skal hun være studioekspert for NRK på Kontraskjæret resten av VM. Ut august skal hun fortsette å jobbe som prosjektleder i Norges Bank. Den 1. september skal hun gifte seg – og i midten av samme måned begynner hun i toppjobben i NFF.

– Det er mye som skjer. Jeg synes jeg lever et vanlig liv til vanlig, men i 2018 har det blitt mye, erkjenner Lise Klaveness .