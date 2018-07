MISFORNØYD: Luka Modric og Ivan Rakitic, som her snakker med dommer Nestor Pitana under VM-finalen, er ikke fornøyd med dømmingen. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Kroatia-stjernene refser dommeren: – En skam

MOSKVA (VG) Kroatias to store stjerner Ivan Rakitic (30) og Luka Modric (32) mener at de ble snytt av dommerne i VM-finalen mot Frankrike.

Den argentinske dommeren Nestor Pitana havnet i begivenhetenes sentrum i første omgang av Frankrikes 4–2-seier over Kroatia: Først da han godkjente Frankrikes 1–0-scoring, til tross for at frisparket var tvilsomt og Paul Pogba kanskje var i offside, deretter da han valgte å gi Frankrike straffe etter VAR-vurdering av Ivan Perisic’ hands.

– Det er en skam at de ikke ser gjennom situasjonen før det første målet igjen. Det er en skam, men jeg vil gratulere dommerne med en god turnering. De små detaljene gikk i Frankrikes favør, og det er synd, for jeg mener vi var veldig gode og fortjente å vinne VM-gullet, sier Kroatia- og Barcelona-stjernen Ivan Rakitic til VG.

– Langt fra perfekt

Han fikk spørsmål om at dommer Pitana under kampen mellom Mexico og Sverige i gruppespillet lot være å dømme straffe etter å ha sett gjennom hands-bilder av Javier «Chicharito» Hernández som var svært like bildene av Perisic i finalen.

– Dette må dere spørre de som bestemmer om. De må forklare hvorfor og hvordan det er sånn, sier Rakitic.

Som mener finaledommeren tar feil både når han gir Frankrike frisparket som leder til 1–0, og når han gir dem straffen som gir 2–1.

– Jeg mener at det ikke er frispark, og straffen er svært, svært tvilsom. De har tre skudd og scorer fire mål. Det gjør veldig vondt å tape på denne måten. Jeg forstår at de ønsker å forbedre fotballen med VAR, men det er langt fra perfekt for øyeblikket, sier Rakitic.

Modric til VG: – Det dreper oss

Hans lagkamerat Luka Modric ble kåret til VMs beste spiller, men forteller om «blandede følelser» etter finaletapet og den individuelle utmerkelsen.

– Jeg har ikke sett straffesituasjonen selv, men Perisic sier at handsen ikke var med vilje. Andre spillere forteller meg også at det ikke var straffe. Og på det første målet deres tror jeg ikke det burde vært frispark. Selvfølgelig påvirker det oss. Vi dominerte Frankrike, men så ødelegger straffesparket alt. Det dreper oss, sier Modric til VG.

Og legger til:

– Jeg mener at vi fortjente mer i dag. Men sånn er fotballen. Noen ganger vinner du, andre ganger taper du. Vi fortjente mer, men vi kan ikke endre noe.

Kroatia-trener Zlatko Dalic kommenterte den kontroversielle straffeavgjørelsen på pressekonferansen etter 4–2-tapet.

– Jeg kommenterer aldri dommeren, men la meg si én ting: I en VM-finale gir du ikke en sånn straffe, sier han.

– Kommer til å gå med hodet høyt hevet

Den argentinske dommeren har selv tatt til Twitter for å takke for støtten under mesterskapet, men nevner ikke de omdiskuterte situasjonene med et ord.

– Jeg ønsker å takke alle for den enorme støtten som dere har vist meg under dette mesterskapet. Å representere landet mitt på verdens viktigste arena, har vært en uforglemmelig opplevelse. Ingenting av dette hadde vært mulig uten støtten fra min familie, mine venner og alle argentinere, skriver Nestor Pitana, og legger til:

– Dette er noe jeg kommer til å ha med meg i hjertet for alltid, og jeg kommer til å gå med hodet høyt hevet.