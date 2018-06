Polen-stjernens fremtid i det blå: – Trenger endring

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 19.06.18 12:50

FOTBALL 2018-06-19T10:50:37Z

Robert Lewandowski (29) åpner sitt VM med Polen samtidig som spekulasjonene om fremtiden hans florerer.

Blir han i Bayern München? Drar han til Real Madrid? Blir han Chelsea-spiller? Eller ender han i Manchester United?

Polske Lewandowski, en av verdens beste spisser de siste årene, skal ønske å flytte på seg i sommer. Men hvor? Og får han i det hele tatt lov?

Superstjernen spiller mot Senegal i VM tirsdag ettermiddag, men det er de nevnte spørsmålene om klubbfremtiden som skaper mest blest rundt 29-åringen for øyeblikket. Årsaken er uttalelser fra hans agent Pini Zahavi i den tyske storavisen Bild i slutten av mai.

– Robert føler at han trenger endring og en ny utfordring i karrieren sin, sa Lewandowskis agent.

– Han motiveres ikke av penger eller en spesifikk klubb, for nesten alle toppklubber ville ønsket å ha verdens beste spiss på laget. Alle i Bayern-ledelsen har hatt store spillerkarrierer. De burde forstå situasjonen, sa Zahavi.

Selv hevder Lewandowski at han kun fokuserer på arbeidsoppgavene sine i Russland, der han skal forsøke å lede Polen videre fra gruppespillet mot Senegal, Colombia og Japan.

– Svaret er enkelt: Agenten min tar seg av disse tingene, sier Lewandowski ifølge Goal .

Og skal man tro diverse medier, er agenten hans allerede godt i gang med å ta seg av «disse tingene».

Ifølge Bild skal Zahavi ha tilbudt Lewandowski til Chelsea, PSG og Manchester United, mens spilleren selv angivelig har en preferanse for Real Madrid.

Senest tirsdag, samme dag som Polens første VM-kamp, melder The Times at Lewandowski skal være skeptisk til en Chelsea-overgang ettersom London-klubben fortsatt ikke har avgjort om det er Antonio Conte eller noen andre som skal lede dem kommende sesong.

Samtidig hevdes det at Chelsea kommer til å sette inn støtet for å signere Lewandowski så fort de har bekreftet tidligere Napoli-sjef Maurizio Sarri som sin nye trener.

Men til tross for agent-uttalelser og endeløse spekulasjoner, føler Bayern München seg sikre på at de vil beholde sin toppscorer.

– Jeg sa for flere uker siden at jeg var villig til å vedde på at Lewandowski blir værende, og jeg er fortsatt villig til å vedde, sier Bayern-direktør Karl-Heinz Rummenigge ifølge ESPN .

Men først er det VM-åpningen mot Senegal som gjelder for Lewandowski. De to lagene har ambisjoner om avansement fra gruppen, særlig med tanke på den offensive slagkraften begge besitter.

Kampen vises på TV 2. Spillestopp er klokken 16.55.