Sverige-spiller kalte VAR en spøk – snur etter VM-seieren

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) (Sverige-Sør-Korea 1–0) Før VM kalte han VAR for en spøk, men Pontus Jansson (27) og resten av Sverige var alle glade for videodømming etter seieren i VM-åpningen.

– I dag ordnet VAR en straffe, så jeg får vel endre meg, da, sier midtstopper Jansson og smiler i pressesonen på enorme Nizhny Novgorad stadion i industribyen en times flytur fra Moskva.

1-0-seieren mot Sør-Korea gir Sverge håp om avansement i VM-gruppen hvor Mexico sjokkerte Tyskland med seier dagen før. Før VM ledet Jansson an i kritikken mot FIFAs innførsel av videohjelp for dommerne.

«VAR er veldig dårlig. For meg er det en spøk. Hadde det fantes i England, hadde jeg klikket litt hver kamp. For meg er den en no-brainer ikke å ha det», sa Leeds-spilleren til Aftonbladet.

Når VG spør hva han tenker nå, svarer mannen som erstattet en syk Victor Nilsson Lindelöf i lagoppstillingen, slik:

– Som det var i dag, så var det bra. I dag tjente vi på det. Hadde det vært motsatt, ville jeg stått her og vært pissforbannet, sier Jansson og gliser – som han også gjorde etter kampslutt her:

Sverige og Marcus Berg hadde brent fire-fem store sjanser da kampens store øyeblikk fant sted etter 64 minutter. Viktor Claesson ble felt i stor fart innenfor straffefeltet. Trener Janne Andersson og svenskene på tribunen hadde allerede ropt på straffe, eller i alle fall en ny videobedømming av situasjonene, flere ganger i kampen. Dommerens kroppsspråk hadde dog ikke vært til å misforstå hver gang: Ingenting, nada, spill videre. Så også her. Men selv fra rad 13 på pressetribunen så den klar ut, så hvorfor i all verden ville han ikke sjekke den på nytt? Faktisk var Sør-Korea nesten inne i Sveriges felt i kontringen da dommeren lyttet til sine kollegaer på øret: TV-tegnet ble vist. På svenskenes benk knyttet flere av reservene nevene og hyttet opp mot supporterne. På banen trøstet koreanerne lagkameraten Lee Young som taklet. At det var straffe var noe alle forsto, TV-bildene skaffet to streker under svaret.

Med et sikkert spark i keeperens venstre hjørne fra kaptein Andreas Granqvist, var 1–0 et faktum, og dermed også enden på 404 minutters svensk landslagsmåltørke.

– Hadde ikke VAR vært der, hadde nok dommeren dømt med en gang. Det har gitt dommerne et sikkerhetsnett, mener mangeårig Premier League-spiller Sebastian Larsson.

Ola Toivonen, som også var ute før VM og omtalte erfaringene med VAR fra den franske ligaen som «horrible», svarer slik nå:

– I dag var det veldig bra. Det er jo slike situasjoner som det er bra å bruke det på. Og mållinjeteknologien er også bra.

– Vil du ha VAR med videre?

– Det er veldig nytt, så det kommer til å ta tid å få det inn. Vi får se.

Litt bortenfor i pressesonen står Sør-Koreas stjerne Heungmin Son fra Tottenham med bøyd hode. Han vet at tapet mot Sverige i realiteten trolig sender laget ut av VM.

– Noen ganger er det bra, andre ganger ikke. For oss var det ikke bra i dag. Men avgjørelsen var rett i dag. VAR ser bedre enn oss spillerne, sier han til VG om dagens store tema.

Sverige går nå inn i møtet med Tyskland lørdag vel vitende om at ett poeng kan være meget bra. Allerede på pressekonferansen la kaptein Granqvist presset over på de regjerende verdensmesterne.

– Vinner vi mot Tyskland, så er vi klare for sluttspill. Presset ligger på Tyskland!