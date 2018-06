Kastrati endte måltørken og fikk med seg poeng mot Glimt

(Bodø/Glimt – Sandefjord 1–1) 705 minutter etter siste mål for Sandefjord, scoret endelig Flamur Kastrati for hvalfangerne. Men et kremmerhus av et langskudd sikret Glimt poeng.

– Vi visste at det ikke kom til å bli lett å komme hit, men vi er lettet over å få med oss et poeng, sa Sandefjord-trener Martí Cifuentes, som ledet laget på bortebane for første gang etter at han overtok Sandefjord etter Magnus Powell i slutten av mai , til Eurosport.

Kampen var bare to minutter gammel da Sandefjords historiske måltørke tok slutt.

Pau Morer mottok ballen utenfor boksen og fant en fullstendig umarkert Kastrati på bakerste stolpe med en lekker pasning.

Glimts høyreback José Isidoro var ingen steder å se, og dermed kunne Kastrati hamre inn 1–0 til Sandefjord, og fastsatte samtidig rekorden uten scoring på øverste nivå til 705 strake minutter.

– Det var ikke bare målet var viktig, men vi er veldig gode de første 20–25 minuttene. Men når man slipper inn mål, så går det ut over selvtilliten til spillerne, fortsatte Cifuentes.

For Sandefjord var det klart beste laget den første halvtimen, men det virket som gjestene fikk seg en mental nedtur når spydspissen Kastrati måtte ut med skade etter 27 minutter.

For mens Kastrati fikk behandling for en lår- eller lyskeskade, utlignet Glimt på et langskudd.

Isidoro gjorde opp for markeringssvikten på 0–1, og fant Jose Ángel Jurado, som lå godt plassert like utenfor boksen. Spanjolen curlet ballen gjennom mye trafikk og akkurat forbi Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen i full strekk. Da sto det 1–1 i Bodø.

Deretter var det i realiteten enveiskjøring på Aspmyra, men hverken Ulrik Saltnes, Brede Moe eller en svært frisk Amor Layouni klarte å omsette Glimts sjanser i andre omgang til scoring.

Dermed endte det uavgjort i Bodø, noe Glimt-trener Kjetil Knutsen var langt fra fornøyd med mot tabelljumbo Sandefjord.

– Vi setter oss i en vanskelig situasjon etter å slippe inn mål nesten før kampen er startet, sa han til Eurosport og mente at spillerne brukte for lang tid på å tilpasse seg at Sandefjord la om til 4–4–2 etter pause.

– Det er ikke godt nok at vi starter sånn, men det er ikke det som avgjør kampen. Vendingsspillet vårt er helt fraværende i andre omgang og det er skuffende, sa en nådeløs Glimt-trener.

Sandefjords poeng var det første i Eliteserien siden midten av april. Da spilte de 3–3 hjemme mot Kristiansund.

Glimt er derimot ubeseiret på tre kamper i Eliteserien (fire om man tar med cupkampen mot Hødd), men rykket ned én plass til 12. etter at Godset vant sin kamp mot Ranheim.