Heerenveen jakter to stjerneskudd fra Stabæk

Publisert: 21.06.18 13:54

Heerenveen fortsetter å se til Norge: Stabæks midtbanetalenter Hugo Vetlesen (18) og Tobias Børkeeiet (19) er på klubbens ønskeliste.

Det bekrefter den nederlandske klubbens sportsdirektør Gerry Hamstra.

– Jeg har vært på noen Stabæk-kamper denne sesongen. Vetlesen og Børkeeiet er unge og interessante spillere som er på listen vår. Men for øyeblikket er det ikke noe mer enn det, sier Heerenveen-toppen.

– Har vært på mange av våre kamper

Det er grunn til å tro at interessen for de to unge bærumsguttene er mer konkret enn vanlig, hverdagslig talentspeiding. VG får nemlig opplyst at sportsdirektør Hamstra skal ha tatt med seg klubbens påtroppende hovedtrener Jan Olde Riekerink til Norge den 28. mai for å finsikte Vetlesen og Børkeeiet i bortekampen mot Sarpsborg 08.

– Jeg kjenner til at Heerenveen har vært på mange av våre kamper, svarer Stabæks sportssjef Inge André Olsen på spørsmål om han kjenner til interessen fra Eredivisie-klubben.

– Spørsmålet er om de har vært i kontakt med oss angående disse spillerne. Og for øyeblikket er svaret nei. Vi forhandler ikke om en overgang nå, sier Olsen.

– Hvordan er mulighetene for at Vetlesen eller Børkeeiet kan bli solgt i sommer?

– Ingen anelse. For øyeblikket er det umulig å si. Alle fire parter må bli enige: Stabæk, spilleren, spillerens agent og den kjøpende klubben. Det er et komplisert puslespill.

Norsk tradisjon

VG har vært i kontakt med Vetlesen og Børkeeiets representanter, henholdsvis far Johan Vetlesen og agent Mike Kjølø, men de ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Heerenveen er ikke den første klubben som snuser på Vetlesen. I januar takket unggutten og Stabæk nei til et lukrativt, tosifret millionbud fra en russisk klubb.

Sportssjef Olsen uttalte nylig til Dagbladet at «veldig mange interesserte. Det er snakk om store klubber i store ligaer. Så er spørsmålet hvor høyt oppe Hugo er på ønskelistene til klubbene som speider ham.»

Heerenveen fortsetter dermed å se til det norske markedet for nye talenter. Klubben har fra før to norske spillere i Morten Thorsby og Nicolai Næss, Martin Ødegaard har vært på utlån der i halvannet år, og Dennis Johnsen ble i fjor sommer solgt til Ajax.

Vetlesen har siden starten på forrige sesong vært fast i førsteelleveren til Stabæk. Denne sesongen har Børkeeiet også kjempet seg til en stadig fastere plass på laget i sin defensive midtbaneposisjon. Men det spørs om ikke de to den unge midtbaneduoen, som også skal representere Norge i G19-EM i sommer, kommer til å bli brutt opp i løpet av sommeren …