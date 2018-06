Suárez sikret avansement for tamt Uruguay

Publisert: 20.06.18 18:52 Oppdatert: 20.06.18 19:18

FOTBALL 2018-06-20T16:52:11Z

(Uruguay-Saudi – Arabia 1–0) Luis Suárez (31) utnyttet en keepertabbe og Uruguay er klare for åttedelsfinale. Samtidig som Saudi-Arabia og Egypt er slått ut.

31-åringen fra Barcelona, som sto for kanskje turneringens mest kontroversielle øyeblikk i både 2010 og 2014 , hadde ikke stilt inn siktet mot Egypt .

Mot Saudi-Arabia var Suárez litt skarpere.

Mohammed Al Owais erstattet Abdullah Almuiaouf fra oppgjøret hvor araberne var sjanseløse mot Russland . Det bedret ikke laget alene, tross at de gjorde en bedre kamp.

BØRS: Uruguay - Saudi-Arabia​ Saudi-Arabia (4-5-1):

Mohammed Al-Owais - 4

Mohammed Alburayk - 4

Osama Hawsawi - 5

Ali Al Bulayhi - 5

Yasir Al Shahrani - 4

Hattan Bahbir - 4

Salman Al Faraj - 4

Abdullah Otayf - 5

Taisir Al Jassam - 4

Salem Al Dawsari - 5

Fahad Al Muwallad - 3

Hussain Al Mogawhi - 4 Sum totalt 11 mann: 46 Uruguay (4-4-2):

Fernando Muslera - 5

Guillermo Varela - 6

Diego Godín - 5

Jose Giménez - 5

Martin Caceres - 5

Carlos Sánchez - 6

Matias Vecino - 5

Rodrigo Bentacur - 5

Cristian Rodríguez - 5

Luis Suárez - 6, banens beste

Edinson Cavani - 5

Diego Laxalt - 5 Sum totalt 11 mann: 58 Sjanser: 5–1 ​Kampvurdering: Terningkast 2 Dommer: Clement Turpin, 8 poeng. Enkel kamp å dømme uten noen kontroverser. Lite temperatur i en kamp uten kort. Vurdert av Marius Guttormsen og Herman Tinius Folvik.

I 23. minutt bommet Al Owais bommet totalt i feltet på en corner, og Suárez styrte inn sitt 52. landslagsmål i kamp nummer 100.

– Dette var ikke den beste kampen vi har sette dette VM-et. Jeg tror Uruguay er glad for å vinne 1–0, og jeg tror de vil forbedre seg, sier Didier Drogba, tidligere storscorer for Chelsea, ifølge BBC .

Gruppefinale

Uruguay er nå klare for åttedelsfinale for tredje turnering på rad. De må slå løpssterke Russland i gruppefinalen mandag klokken 16.00 for å ta førsteplassen.

Analyse (VG+): Blir bråstopp om ikke noe skjer snart

For øvrig sprudlet Uruguay lite i trener Óscar Tabárez ’ 181. kamp som landslagstrener – noe som er verdensrekord. El Maestro har ledet de lyseblå siden 2006, i tillegg til perioden mellom 1988–1990.

– VMs stussligste kamp så langt. Et lag som ikke evner mot et lag som ikke gidder, tvitret Lars Tjærnås, speider for Vålerenga.

Misbrukte sjanser

Suárez og spissmaker Edinson Cavani hadde hvert sitt skuddforsøk, uten å treffe. Faktisk hadde Saudi-Arabia ballen mest og fem skudd i første omgang mot VM-vinneren fra 1930 og 1950.

Heller ikke etter hvilen gjorde Uruguay veldig mye mer enn de trengte. Dog burde de vunnet mer enn 1–0. Carlos Sánchez kom til en god mulighet, Suárez prøvde seg på et frispark, mens Cavani var nære med en stuss og bommet alene med keeper.

Bakover hadde Diego Godin og hans forsvar full kontroll.

