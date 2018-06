Deila avfeier Arsenal-snakket rundt Carvalho: – Bare tull

VALLE (VG) (Vålerenga–Bodø/Glimt 2–2) Ifølge rapporter skal Arsenal hatt speidere på plass på Intility Arena for å se på Vålerengas stopperkjempe Felipe Carvalho. Det mener Ronny Deila er «bare surr», og føler seg trygg på at bautaen blir værende.

Det var Eurosport som hevdet å ha kilder på at speidere fra London-klubben var til stede i sommersolen i Oslo for å se nærmere på den uruguayanske midtstopperen.

Men Deila, med erfaring fra Storbritannia og Celtic, har liten tro på ryktene.

– Det er bare surr. Det skjønner du også, sier han til VG etter uavgjortresultatet mot Bodø/Glimt .

– Hvis han skal bli kjøpt av Arsenal fra Vål’enga så er det nok et mellomsteg, det er ingen som går direkte. Når gikk sist en spiller fra Vålerenga til Arsenal? For meg blir det helt tullete. Arsenal ser spillere hele tiden og ser kanskje spillere 30 ganger før de tar en bestemmelse.

– Så du frykter ikke at han forlater klubben i sommer?

– Nei, ikke til Arsenal ...

– Men til en annen klubb?

– Nei, vi har en god følelse på at han kommer til å bli her. Han er en meget god spiller for oss som må utvikle seg, sier Deila og legger nok en gang:

– Men vi må slutte å snakke om Arsenal, det blir for dumt. Da burde det vært hundre andre klubber som også burde være interessert.

Selv hadde ikke Carvalho fått med seg ryktene før han ble konfrontert med de av Eurosport etter kampen. Men svarene han ga VG var i beste fall diplomatiske.

– Ja jeg hørte det nå.

– Hva tenker du om oppmerksomheten fra en klubb som Arsenal – hvis rapportene stemmer?

– Jeg føler meg stolt. Men jeg fokuserer på spillet mitt og ønsker å utvikle meg.

– Føler du at dette er et riktig tidspunkt å gå videre i karrieren, eller ønsker du å bli lengre i Vålerenga?

– Jeg er her og har fokus på å utvikle meg. Jeg har kontrakt her, sier han til VG.

For det ble spenning hele veien inn da Vålerenga gjestet Bodø/Glimt i Oslo-lagets siste hjemmekamp før sommerferien.

Amor Layouni stanget nordlendingene i ledelsen etter 21 minutter på et innlegg fra Philip Zinckernagel. Kristian Fardal Opseth burde gitt Glimt en tomålsledelse like etter, men spissen, som satte målrekord i fjorårets OBOS-liga, headet like utenfor.

I stedet utlignet Vålerenga ved Magnus Lekven etter 29 minutter.

Glimt-gutta ble for passive i presset og ga Lekven til og rom til å fyre av mot nærmeste. Ricardo nådde aldri frem på skuddet, og dermed sto det 1–1 etter 29 minutter.

Ti minutter ut i 2. omgang tok Vålerenga ledelsen. Unggutten Felix Horn Myhre fikk tillit fra start i stedet for Abdisalam Ibrahim og tok vare på muligheten.

Han dunket ballen i mål etter et innlegg fra Bård Finne, men målet burde ha blitt avblåst for offside på Finne i forkant.

Stillingen holdt seg helt til fem minutter gjensto av kampen.

Da nordlendingene et frispark på høyresiden av boksen. Danske Philip Zinckernagel slo dagens andre målgivende pasning i retning Bjørnbak på bakerste stolpe, og stopperbautaen fra Mo i Rana stanget inn utligningen for Glimt til 2–2.

Scoringen rundet av en underholdende kamp i den varme sommersolen i Oslo, og gjorde at den fjerde strake kampen lagene imellom endte uavgjort.