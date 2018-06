Forlán med stikk: – Ronaldo er 50 prosent av Portugal

Publisert: 30.06.18 17:31

FOTBALL 2018-06-30T15:31:50Z

Tidligere storscorer Diego Forlán er klar på at hans Uruguay må stoppe spesielt én mann for å ta seg videre til kvartfinalen.

Det er - kanskje ikke veldig overraskende - Cristiano Ronaldo. Real Madrid-angriperen sto for fire av portugisernes fem mål i gruppespillet.

– Cristiano Ronaldo er 50 prosent av Portugal, sier Diego Forlán ifølge BBC , men bedyrer:

– Jeg er ikke bekymret for forsvaret vårt. Vi må være forsiktige og mer konsentrerte enn i andre kamper, men vi respekterer alle. Og det er ikke slik at vi endrer stil fordi vi spiller mot Portugal.

Diego Forlán er selv kjent for å bøtte inn mål. Nå 39 år gamle Forlán kom til europeisk toppfotball og Manchester United i 2002, men er mest kjent for sine herjinger i La Liga for Villarreal og Atlético Madrid (scoret over 125 ligamål på syv sesonger).

Og med landslagsdrakta på er det bare Luis Suárez (53 mål) og Edinson Cavani (43 mål) som har nettet flere ganger enn Forláns 36. For de to førstnevnte er det imidlertid et stykke opp til Ronaldos 85 mål for Portugal.

– Ronaldo er en leder, måten han scorer mål på og viktigheten av målene... Men vi har sett en annerledes Ronaldo. Han er blitt mer som en lagspiller. Han avslutter og scorer, men han skyter ikke fra alle mulige vinkler lenger, sier Forlán.

Også Uruguay-sjef Óscar Tabárez er full av lovord om Portguals superstjerne, og kaller ham «en av verdens beste spisses»

– Og så er det en ekstra faktor å ta i betraktning. Det er ikke én spiller som kan stoppe ham alene, sier han ifølge Sky Sports .

Uruguay-sjefen kan berolige seg med at han har VMs beste forsvar med seg. Med Diego Godín som hærfører i de bakre rekkene er Uruguay det eneste laget som har til gode å slippe inn mål i Russland.

VGs tips: Uavgjort ved full tid

To rutinerte lag som er fullstendig klar over konsekvensene av feil og tabber. Vi ser for oss at begge lagene kommer til å spille på det trygge og så håpe på at Ronaldo, Cavani eller Suárez foretar seg øyeblikks genistrek og scorer det nødvendige målet.

Uavgjort ved full tid til 2,80 i odds er vårt foretrukne valg , men scoringspill på Ronaldo (2,35), Cavani (2,75) eller Suárez (2,50) er også verdt å tenke på. Spillestopp er 19.55, og kampen kan du se på NRK 1.