Ingebrigtsen og Hoftun vil tilgi Eggen: - Vi er ikke bitre

FOTBALL 2019-01-23T12:11:06Z

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen (53) og Erik Hoftun (49) vil legge RBK-striden bak seg og finne en ny klubb. Og det er godt mulig Nils Arne Eggen vil fortsette som mentor.

Publisert: 23.01.19 13:11 Oppdatert: 23.01.19 13:30

– Dukker det opp noe, skal vi vurdere det. Hvis ikke får jeg begynne å selge bil igjen, sier Ingebrigtsen på spørsmål om fremtiden.

Han og Hoftun ønsker å ta over en ny klubb sammen etter at striden med Rosenborg endte med forlik . Foreløpig har det ikke kommet noen konkrete tilbud.

– Vi skal ta henvendelser seriøst. Det skal treffe bra. Vi har det ikke travelt, men vi har definitvt lyst til å komme oss tilbake i fotballen og vinne nye titler, sier Ingebrigtsen, som flirte av Koteng-uttalelse i retten:

Flytte fra Trondheim

– Kåre og jeg jobber veldig godt sammen. De fire årene vi hadde i RBK var en veldig god erfaring. Jeg har veldig lyst til å fortsette sammen med Kåre. Så vet en ikke hva fremtiden bringer. Vi er fortsatt unge som trenere, sier Hoftun.

Dette var saken: Dette handlet striden mellom Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun om i Sør-Trøndelag tingrett: * Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken som hovedtrener og assistenttrener 19. juli i 2018. Begrunnelsen var at utviklingen hadde vært for dårlig, og at RBK ønsket å løfte seg. Akademidirektør Rini Coolen overtok treneransvaret på midlertidig basis. * 11. september varslet Ingebrigtsen og Hoftun at de går til rettssak mot Rosenborg på grunn av det de mener er usaklige oppsigelser. RBK mottar stevningen 26. september. * RBK har allerede betalt 3 millioner kroner i etterlønn til Ingebrigtsen og 1,05 millioner til Hoftun. Ingebrigtsen mente han har krav på lønns- og bonusutbetalinger fram til endt kontrakt i 2020, ifølge advokaten opp mot 10,75 millioner kroner. For Hoftun er summen 2,75 millioner kroner. * RBK mente på sin side at oppsigelsene av de to trenerne er lovlige, og klubbens advokat henviser blant annet til en klausul i Ingebrigtsen kontrakt der stillingsvernet oppheves. * Striden om dette gjaldt hvorvidt Ingebrigtsen kan sies å ha vært klubbens øverste leder. RBK mener at dette skal legges til grunn, men bestrides av Ingebrigtsen. * Rettssaken startet i Sør-Trøndelag tingrett mandag 21. januar. Det var satt av fire dager, med fredag 25. januar som reservedag. * Tingsrettsdommer Anne Marie Selvaag bekreftet onsdag at partene har inngått forlik.

Ingebrigtsen planlegger å flytte fra Trondheim.

– Skal jeg bli her i byen, må jeg håpe at Svein Maalen (Ranheim-trener) får sparken. Det vil jeg ikke. Så jeg tror jeg flytter, sier Ingebrigtsen og ler.

Rettssaken har derimot vært en tøff opplevelse:

Vil prate med Eggen

Duoen åpner for å bruke Eggen som samtalepartner igjen i fremtiden. Tross at Erik Hoftun følte seg dolket i ryggen av Eggen etter sparkingen.

– Nils Arne har betydd utrolig mye for meg og Kåre gjennom mange år. Han var en fantastisk trener. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk ha han som trener. Avslutningen vi hadde i Rosenborg var ikke bra med tanke på samtalepartneren Nils Arne var for oss. Jeg har ikke pratet med han etter telefonsamtalen (i juli) jeg fortalte om i retten. Når det vil skje, vet jeg ikke ennå, sier Hoftun.

Ingebrigtsen fikk spørsmål fra VG om han kunne tenke seg å bruke Eggen som mentor igjen.

– Det er det ingen som kan spå. Jeg er enig i det Erik sier om Nils Arne. Så tror jeg Nils Arne skal få muligheten til å bli frisk og fin igjen . Det håper alle. Definitivt vil jeg gjerne snakke med Nils Arne igjen. Ingen av oss er langsinte eller bitre. Vi skjønner at folk har ulike meninger. Han vil alltid ha en stor plass hos meg og Erik, sier Ingebrigtsen.

Ble såret

I rettssalen tirsdag fortalte Hoftun at han ble såret da han leste at mentor Eggen var enig i sparkingen.

– Jeg ringer Nils Arne for å fortelle hva jeg og Kåre føler. Da kommer det frem at Rune Bratseth (RBK-styremedlem) og Ivar Koteng (RBK-styreleder) har vært hos Nils Arne mandagen i forkant, tre dager før sparkingen. Eggen fortalte at Bratseth hadde med en liste på hva som var galt, der Bratseth korsfester meg og Kåre, og skal ha Nils Arnes bekreftelse på dette, sa Hoftun i retten.

Eggen skulle vært vitne i retten for Rosenborg onsdag, men det endte med forlik før det skjedde.

– Jeg har nok med helsa. Og jeg kan ikke kommentere dette noe mer nå. Det eneste jeg sa var at jeg var enig i oppsigelsen, ingen ting annet. Men jeg skal forklare meg i retten onsdag, hvis jeg klarer å komme meg dit. Jeg håper det, sa Eggen til VG tirsdag.

Den nye RBK-treneren Eirik Horneland besøkte Eggen på sykehuset: