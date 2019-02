Marco Verratti i hvit trøye nærmest kamera hylles etter seieren mot Manchester United, men Julian Laurens setter spørsmålstegn ved livsstilen hans. Foto: Michel Euler / TT NYHETSBYRÅN

Ekspert om Verratti: – Han røyker og drikker, men strålte mot United

Marco Verratti spilte en strålende kamp da PSG slo Manchester United tirsdag. I kjølvannet av hyllesten kom den franske fotballeksperten Julian Laurens med uttalelser som antyder en usunn livsstil for PSGs midtbanespiller.

Publisert: 13.02.19 22:02 Oppdatert: 13.02.19 22:25







Julian Laurens lar seg overraske over at Veratti leverte så godt som han gjorde mot Ole Gunnar Solskjærs menn.

– Forrige uke festet han til klokken seks på morgenen i Neymars bursdag. Han røyker, drikker og er ute nesten hver dag. Og så leverer han en slik forestilling på Old Trafford, det er helt sensasjonelt, sier Laurens til BBC 5 Live.

les også Pogba utvist da Solskjærs drømmerekke ble brutalt brutt av PSG

PSG så ut til å ha god kontroll mot Manchester United , og sørget for at Ole Gunnar Solskjær tapte sin første kamp som manager for de røde djevlene. Veratti fikk 75 minutter på banen og kontrollerte midtbanen til det franske laget. Laurens lurer på hvor god italieneren kunne blitt med en annen mentalitet og livsstil.

– Hvis han hadde hatt livsstilen og arbeidsmoralen til Cristiano Ronaldo vet jeg ikke hvor bra han kunne blitt. Men de ferdighetene han har kombinert med den livsstilen han har for øyeblikket, og likevel klarer å levere en slik forestilling, det synes jeg er utrolig.

PSG møter Manchester United til returkamp i åttedelsfinalen av Champions League 6. mars.