Saint-Étienne ut mot Selnæs-oppførsel: – Utilgivelig

Saint-Étienne bryter tausheten rundt Ole Kristian Selnæs’ (24) mulige overgang til kinesiske FC Shenzen.

Saint-Étienne-direktør Frédéric Paquet uttaler seg om temaet på en pressekonferanse gjengitt av klubben selv på Twitter .

– På grunn av agentene hans har han innbilt seg at han skulle dra. Men ingenting har vært i boks. Han er veldig preget, åpner Paquet om trønderen.

Selnæs skal være sterkt ønsket av den kinesiske klubben FC Shenzen, men foreløpig har de ikke kommet til enighet med Saint-Étienne om en overgang. Det kinesiske overgangsmarkedet stenger den 28. februar.

Mandag ettermiddag forlot Selnæs lagets treningsleir i Carquefou. Umiddelbart forklarte Saint-Étienne dette med at det handlet om sykdom, men senere har blant annet avisen L’Équipe hevdet at 24-åringen skal ha dratt i et forsøk på å presse frem en overgang. Dette falt ikke i god jord hos franskmennene.

– Per dags dato er Selnæs fortsatt Saint-Étienne-spiller. Han har begynt å trene igjen. Vi har gitt klar beskjed om at oppførselen hans mot spillerne, støtteapparatet og hele klubben var utilgivelig, sier Paquet.

VG har uten hell forsøkt å komme i kontakt med Ole Selnæs og hans agent Mikael Dorsin.

Saint-Étienne-trener Jean-Louis Gasset uttalte seg også om Selnæs på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Ole Selnæs kom og unnskyldte seg for oppførselen sin. Det var logisk for meg å ta ham med på treningsleir, men spilleren var preget av situasjonen. Jeg vet ikke hva som skjer i fremtiden, men jeg bærer ikke nag, sier Gasset.