Solskjær med i reklame for sesongkort: – Kan bli rart for barna mine å se det

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har vært med på innspillingen av reklame for sesongkort på Old Trafford til neste sesong. Men han hevder han ikke vet om det er i rollen som manager eller supporter.

Andre del av pressekonferansen før lørdagens kamp mot Southampton handlet i all hovedsak om Solskjærs fremtid i Manchester United .

ESPN og Daily Mirror har de siste dagene meldt at nordmannen er den eneste kandidaten til den permanente managerjobben i klubben. Til VG sier den anerkjente ESPN-journalisten Mark Ogden at det bare er «et tidsspørsmål» før Solskjær signerer en lengre kontrakt med storklubben.

Solskjær legger ikke skjul på hva han selv ønsker.

– Alle vet at jeg har lyst til å bli, selvfølgelig, men det bestemmes ikke før sesongslutt, sier 46-åringen, som har ledet United til 12 seirer, to uavgjort og kun ett tap på sine 15 første kamper i jobben.

Sesongkort

Nå som det er i ferd med å dra seg mot vår, begynner Premier League -klubbene salget av sesongkort til neste sesong. På spørsmål om ikke fansen derfor fortjener å vite hva fremtiden bringer før sesongslutt, svarer Solskjær:

– Jeg har gjort en fotoshoot eller en videoshoot om sesongkort, så jeg ber dem om å skaffe seg sesongkort. Jeg vet ikke om det var meg som supporter eller manager, men de burde fortsatt kjøpe sesongkort, for klubben utvikler seg i en god retning.

– Er det merkelig å gjøre promoteringsarbeid når du ikke vet hva din egen fremtid bringer?

– Det vil være rarere å se seg selv i videoen hvis jeg ikke er der lenger, men nei, det er ikke rart å gjøre det. Det kan bli rart for barna mine hvis de ser en reklame med meg og jeg er tilbake i Norge, sier Solskjær.

– Det kommersielle er bare en del av å være her. Det er en del av å være spiller her også. Plutselig er du ikke her lenger, og så ser du et bilde av deg. Det er sånn det er, fortsetter han.

Planlegger for neste sesong

Det er ikke bare sesongkort-salget til neste sesong som må planlegges. Det samme må Manchester Uniteds spillertropp. Solskjær forteller at han er med på å bestemme hvem som blir værende og hvem som drar.

– Vi har diskutert klubbens fremtid. Det gjorde vi også før jeg hadde vunnet to eller tre kamper og alt dette snakket om jeg burde bli værende eller ikke. Kontrakten min går ut til sommeren, men jeg gir likevel 100 prosent og mitt beste, slik jeg alltid har gjort for Manchester United. Man må planlegge. Selv om jeg ikke er her lenger, så kommer jeg likevel med mitt syn om hvem jeg ville likt å se som supporter, sier Solskjær.

Da han tok over etter José Mourinho i desember, virket fjerdeplassen i Premier League nærmest uoppnåelig. Avstanden var på hele elleve poeng. Nå er det derimot snakk om tredjeplassen, ettersom det kun er fem poeng opp til Tottenham.

– Vi har definitivt en mulighet til å komme oss opp på tabellen, så vi skal gjøre vårt beste for å komme oss opp dit, sier Solskjær.

– En tredjeplass ville vel vært et stort argument for å få jobben permanent?

– Hver kamp er en stor mulighet for alle spillerne til å vise at vi har lyst til å bli værende. Det samme gjelder alle i støtteapparatet. Vi har lyst til å forbedre alle, det er jobben vår. Jo bedre vi gjør det, desto større er sjansen for å bli værende her.