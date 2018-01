SNART I SAMME LIGA? Mohamed Elyounoussi har imponert i Champions League denne sesongen, blant annet mot Manchester Uniteds Daley Blind (t.v.) og Paul Pogba. Foto: MATTHEW PETERS, GETTY IMAGES

Ellevill «Moi»-prislapp: 300 millioner kroner

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 22.01.18 11:22

Mohamed «Moi» Elyounoussi (23), som jaktes av flere Premier League-klubber, kan bli tidenes dyreste norske fotballspiller.

Tore André Flo har hatt rekorden – rundt 165 millioner kroner – siden 2000 da han ble solgt fra Chelsea til Rangers. Nå ligger FC Basels suksessving Elyounoussi godt an til å ta hans plass, enten allerede i januar eller til sommeren.

– Fotballen har jo endret seg mye siden Flo dro, det er mye mer penger i spill nå. Det er sånn markedet er, sier «Moi» til VG.

– Han er på radaren til mange storklubber, og jeg blir ikke overrasket om han drar i januar. Både klubben og spilleren er forberedt på å fortsette frem til sommeren, men hvis det kommer en klubb med et godt tilbud, så er det mulig at han drar i januar, sier Oliver Gut, som dekker storklubben tett for avisen Basler Zeitung .

– Hvor dyr tror du han i så fall vil være?

– Det kan være så mye som 20 millioner euro (nesten 200 millioner kroner). Og man vet aldri med Premier League , der er pengebruken så vill at det kan gå enda høyere, sier Gut.

Og skal man tro hovedpersonen selv, så har Basel satt en januarpris som er enda høyere enn som så. Klubben solgte nylig stopperen Manuel Akanji (22) til Borussia Dortmund for rundt 200 millioner kroner, og de skal ikke være villige til å slippe «Moi» for mindre enn det.

– De anser meg som mer verdt enn det han gikk for. Han var blant de beste her, men en angrepsspiller er alltid litt mer verdt. Det jeg har hørt fra ledelsen, er at de vil ha minst 30 millioner euro (nesten 300 millioner kroner). Det er vanvittige summer man snakker om, men det er det de forventer, for de sier at de ikke klarer å erstatte meg hvis jeg skulle dratt nå, forteller «Moi».

Fem mål og ti målgivende pasninger gjør den norske landslagsspilleren til poengkonge i sveitsisk Super League, og i Champions League har han vært avgjørende for at Basel er videre til åttedelsfinale mot Manchester City.

Slikt legges merke til: Leicester, Southampton og Crystal Palace er blant Premier League-klubbene som skal være interessert i nordmannen, som selv har bekreftet at han vet om konkret interesse fra alle de største europeiske ligaene .

– Han er lagets mest spektakulære spiller og har vært veldig god. Han er en av hovedgrunnene til at klubben har lyktes i Champions League. Han kan fortsatt bli enda mer stabil, men det er ikke overraskende at større klubber vil ha ham, sier Oliver Gut.

Det kan ende opp som et økonomisk mesterstykke for Basel, som betalte under 30 millioner kroner for å signere sarpingen fra Molde i 2016.