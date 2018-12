OPPGITT: Aymeric Laporte. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Laporte stusser over mangelen på landskamper: – Det må være personlig

FOTBALL 2018-12-15T07:10:02Z

En fantastisk sesong har gjort Aymeric Laporte til en av Pep Guardiolas mest betrodde menn i Manchester City. Men han har fortsatt til gode å debutere for det franske landslaget. Det skjønner han lite av selv.

Publisert: 15.12.18 08:10

– Jeg kunne vært verdensmester... Men det er opp til sjefen. Han har ikke ringt meg. Det må være personlig, og det må jeg i så fall respektere.

– Jeg kommer i hvert fall ikke til å ringe ham.

Det sier Aymeric Laporte til franske EiTB .

Manchester City -stopperen har vært i strålende form denne sesongen, og har vært en viktig bidragsyter til at Manchester City er på 2.-plass i Premier League og tok seg enkelt videre fra Champions League-gruppen sin, blant annet takket være praktscoringer som dette:

Men franskmannen, som har representert Frankrike på samtlige aldersbestemte landslag, har fortsatt ikke fått prøve seg på A-landslaget, som trenes av Didier Deschamps.

– Jeg tror ikke det er på grunn av det sportslige. Du må nesten spørre ham (Didier Deschamps) selv. Jeg har ikke noe imot ham. Hvis noen har et problem er det han, sier Laporte.

500-millionersmannen var i Deschamps landslagstropp i 2016, men fikk aldri entre gresset til sin debut. Denne sesongen har han spilt 23 kamper for Manchester City, og scoret tre mål.

– Jeg må bare fortsette å jobbe. Han ringer ikke meg, så jeg må vente, jobbe hardt og noe mer kan jeg ikke gjøre. Men det er bare én person som kan løse dette, og det er treneren (Deschamps).

Sannsynligvis er han å finne i Guardiolas startellever til kampen mot Everton lørdag ettermiddag.

