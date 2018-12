VIL VEKK: Isabell Herlovsen har havnet i strid med VIF-trener Monica Knudsen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Herlovsen i fastlåst konflikt med Vålerenga – truer med å legge opp

FOTBALL 2018-12-14T18:21:38Z

Isabell Herlovsen (30) hevder hun blir fysisk dårlig av å spille i Vålerenga. Nå truer hun med å legge opp hvis hun ikke slipper ut av kontrakten etter en fastlåst konflikt med trener Monica Knudsen (43).

Publisert: 14.12.18 19:21 Oppdatert: 14.12.18 20:38

I flere måneder skal forholdet til trener Monica Knudsen ha vært iskaldt.

Det var NRK som første publiserte saken fredag kveld. Til statskanalen sier Herlovsen:

– Jeg føler at jeg blir fysisk dårlig av å dra dit, og jeg gleder meg ikke til å skulle dra på trening. Der vet jeg at det kan oppstå konflikter mellom meg og treneren.

Overfor VG utdyper Herlovsen hvordan hun har det. Og at det er helt uaktuelt å stille på trening i januar etter ferien.

– Jeg kan ikke dra på jobb når jeg ikke har bra. Da kan jeg heller ikke prestere, sier Herlovsen.

Hun legger til at hennes vanskelige hverdag i Oslo-klubben er blitt en privat belastning. At det går ut over familielivet. Og at det er samtaleemne hver dag.

Herlovsen som har 121 landskamper, og har scoret 55 mål for Norge siden landslagsdebuten i 2005 kom til Oslo-klubben foran årets sesong. Det har langt fra blitt noen lykke for en av kvinnefotballens største profiler. Hun sier videre til NRK at hun føler at samarbeidet Knudsen ikke fungerer. Hun hevder hun er blitt beskyldt for å sabotere treninger. Og at hun føler seg gjort usynlig av treneren.

Monica Knudsen sier til NRK at hun ikke har noen kommentar til saken annet enn at den håndteres av VIFs ledelsen.

NISO-leder Joachim Walltin bekrefter overfor VG at han har vært i møte med Herlovsen og Vålerenga for å finne en løsning på den fastlåste situasjonen. Men at man ikke har kommet noe videre. Han bekrefter at Monica Knudsen ikke var til stede på møtet i høst.

– Isabell har ikke hatt det bra i Vålerenga over tid. Hun sliter med å gå på trening, sier Joachim Walltin til VG.

Han beskriver situasjonen som svært kjedelig. Ikke minst i forhold til landslaget. Herlovsen scoret i den avgjørende VM-kvalifiseringen mot Nederland (2–1). Hun er nesten selvskreven i den norske troppen til sommerens VM-turnering i Frankrike.

– Det er to ytterpunkter her med ulike interesser. Vålerenga har Herlovsen under kontrakt. Det er inngått en avtale som man må respektere. På den annen side vil Herlovsen til en klubb som kan kjøpe henne ut, sier Walltin.

Herlovsen ber om en løsningen før jul. Hvis ikke kan hun komme til å legge opp. Divisjonskollega Røa skal ha gitt beskjed om at de ønsker å kjøpe henne. Svaret fra Vålerengas Eli Landsem til NRK er at det ikke er kommet bud.

Til VG sier Herlovsen at agenten hennes (Saman Karami) har bekreftet at Røa har lagt inn bud til Vålerenga.

– Jeg føler at vi har prøvd alt. Det har vært flere samtaler. Men Vålerenga har vært tydelige på at de ikke ønsker å selge. De vil ha meg der som fotballspiller, mens jeg har vært tydelig på at det ikke fungerer for meg, sier Herlovsen.

– Hva gjør du hvis det ikke blir noen snarlig løsning?

– Da legger jeg opp. Men jeg håper selvfølgelig at vi kan komme til enighet, svarer Isabell Herlovsen.