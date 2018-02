21-åring blir kaptein i Eliteserien: - Betyr mye for meg

Publisert: 27.02.18 20:33 Oppdatert: 27.02.18 22:43

FOTBALL 2018-02-27T19:33:02Z

Andreas Hanche-Olsen teller bare 21 år og 41 toppseriekamper. Nå blir han Stabæks kaptein - som Eliteseriens klart yngste.

Bærumsgutten ble tirsdag utnevnt til kaptein av Toni Ordinas foran sine lagkamerater under treningsleiren på Marbella. 21-åringen er klar på at han ikke vil forandre seg, selv om han er stolt av utnevnelsen.

– Det er en stor ære og det betyr mye for meg fordi Stabæk har vært en del av livet mitt lenge. Men jeg skal ikke være noe annerledes enn tidligere, sier Hanche-Olsen - som selv sto på Nadderud som supporter da klubben hans vant Eliteserien for ti år siden.

Han har beveget seg fra tribunen til banen siden den gangen, og på samme tid har midtstoppertøffingen vært kaptein på Stabæks guttelag, juniorlag og andrelag, samtidig som han har båret bindet i lagets treningskamper denne vinteren.

Tidenes yngste på norsk toppnivå er han derimot ikke: Moldes mangeårige stoppersjef Ulrich Møller var Eliteseriekaptein allerede som 19-åring i 1982.

Fakta Her er Eliteseriens kapteiner fra eldst til yngst: 1. Frode Kippe (40), Lillestrøm 2. Sandefjord: Lars Grorud (34) 3. Steffen Hagen (31), Odd 4. Mads Reginiussen (30), Ranheim 5. Mike Jensen (30), Rosenborg 6. Joachim Thomassen (29), Sarpsborg 7. Vegard Skjerve (29), Haugesund

8. Simon Larsen (29), Start 9. Vito Wormgoor (29), Brann 10. Dan Peter Ulvestad (28), Kristiansund 11. Jonathan Tollås Nation (27), Vålerenga 12. Simen Wangberg (26) 13. Ruben Gabrielsen (25), Molde 14. Martin Bjørnbak (25), Bodø/Glimt 15. Jakob Glesnes (23), Strømsgodset 16. Andreas Hanche-Olsen (21), Stabæk

- Fra første dag da jeg tok over laget, har jeg aldri sett på alderen på spillere. Jeg så ikke på alderen hans da han debuterte mot Lillestrøm (i 2016), og jeg så ikke på alderen til Hugo (Vetlesen) eller Ola Brynhildsen. Det handler om hvem du som er konkurransemenneske, sier trener Toni Ordinas til VG.

Han lister opp sine viktigste kriterier når han skulle gjøre kapteinsvalget etter at Morten Morisbak Skjønsberg la opp i fjor.

- Nummer-én-kriteriet er at må være noen som har "blått hjerte". Ellers: Vinnermentalitet, fightermentalitet, han må vise at han vil slåss, konkurrere og like utfordringen. Og en som er respektert i spillergruppen, sier Ordinas.

Spanjolen ga Hanche-Olsen Eliteseriedebuten som innbytter da han ledet sin aller første Stabæk-kamp i 2016. Treneren og kapteinen har jobbet sammen i syv år og har et veldig nært forhold.

– Jeg tror han ser på seg selv som en far for meg, og han har alltid hatt troen på meg. Han sier fra om feil og endringer jeg må gjøre, men han har alltid en tone som viser at han bryr seg. Han vil virkelig at jeg skal bli en toppspiller, og han har vært veldig viktig for meg, sier Hanche-Olsen.

Angrepsprofilen Ohi Omoijuanfo har også testet kapteinsjobben i vinter, men ble altså vurdert bak midtstopperen på permanent basis. Det har garantert med å gjøre at Omoijuanfo har et kortere Stabæk-perspektiv enn Hanche-Olsen. Selv om 21-åringen også gjerne flytter fra Bærum på sikt.

– Jeg har ambisjoner om å spille på toppnivå i Europa.

Føler du det er realistisk?

- Jeg tror det. Men om det er om to år, eller om fem, det vet jeg ikke. Men det er absolutt realistisk, sier Hanche-Olsen.

Stabæk havnet på en niendeplass i fjorårets Eliteserie. Selv om klubben ikke har et klart uttalt mål om hvor de skal havne denne sesongen, er målet å gjøre det bedre denne sesongen.

– Vi hadde en ålreit sesong i fjor, med høyt toppnivå og lavt bunnivå. I år er målet å bli mer solide, og vi har en felles forståelse av å ha en bedre sesong enn i fjor.