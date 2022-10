Ødegaard kritiserer Arsenal-prestasjonen og roser Glimt: − De må være stolte

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Arsenal 0–1) Kaptein Martin Ødegaard (23) og Arsenal tok et langt steg mot avansement i Europa League – uten at han var helt fornøyd med måten de gjorde det på.

– Jeg er happy med at vi vinner, men man kan snakke mye om prestasjonen. Det var ikke vår beste, det kan alle se. Vi burde vært bedre med og uten ball, så vi gjorde det litt enkelt for dem, sier Ødegaard selvkritisk til VG etter kampen.

– Det var litt irriterende at vi ikke klarer å ta mer tak i ballen, og åpner det litt opp for dem i dag. Det var mye slurv med ball og ingen stor dag for oss, sa han til Viaplay før det.

30. juli ble Martin Ødegaard utnevnt som ny Arsenal-kaptein. Siden har de vunnet 13 av 14 kamper i 2022–23-sesongen, inkludert to ganger mot Bodø/Glimt.

Han mener nordlendingene bør være stolte av prestasjonen, som så dem misbruke flere kjempesjanser på Aspmyra mot et på papiret overraskende sterkt Arsenal-lag.

– Verbalt spurte han meg ikke om å starte, men jeg så på forberedelsene hans før kamp at han ville spille i dag, sier Arteta om Ødegaard på pressekonferansen etter kamp – og nordmannen selv bekrefter spøkefullt at han tok litt ekstra høye kneløft da spanjolen så hans vei.

– Høyere nivå inne

Arsenal har tre av tre mulige seire, full kontroll og på toppen i Europa League-gruppen bestående av dem selv, FC Zürich, PSV og Bodø/Glimt. Sistnevnte yppet seg mot Arsenal både i 2. omgang på Emirates Stadium og hadde sjanser nok til både poeng og seier på Aspmyra torsdag. Men kaptein Martin Ødegaard, tilbake på kunstgress i Norge, styrte laget i en ny solid opptreden.

– Vi har et høyere nivå inne enn det vi viser i dag. Vi vinner og de har noen sjanser, men vi kommer unna med seier, og det er det som betyr noe, sier Martin Ødegaard til Viaplay etter triumfen på norsk jord.

Evnen til å hente ut seire er Arsenals store styrke anno høsten 2022.

Siden spanjolen, og den tidligere midtbanehelten i klubben, Mikel Arteta tok over som manager i klubben har det vært mange utskiftninger på spillerfronten, og jakten på å skaffe seg talenter, som Ødegaard (først inne på lån fra Real Sociedad fra januar 2021) har vært viktig i veien mot det slagkraftige mannskapet han nå har bygget.

Arsenal har nå slått Tottenham i byderbyet og Liverpool på hjemmebane. De leder Premier League etter ni runder, og seiler opp som den tøffeste konkurrenten til Erling Braut Haalands Manchester City (nå ett poeng bak London-laget) om serietittelen i England. Kun Manchester United har slått dem denne sesongen.

Fullroser Glimt

Selv om Bodø/Glimt ender med null poeng etter to møter med Arsenal, er trener Kjetil Knutsen på at han er stolt over prestasjonen og mener selv de fikk dårlig betalt. Seiersrekken på 14 hjemmeseirer på rad i europacup-sammenheng ble også brutt.

– De fortjener all ære, for det er ikke mange lag som har klart å vinne 14 kamper på rad, sier Arsenal-sjef Mikel Arteta på pressekonferansen etter kamp.

– De må være stolte av den prestasjonen her. De gjør det vanskelig for oss, og jeg er ikke så veldig overrasket, supplerer Ødegaard.

Etter kampen hadde Ødegaard og Knutsen en særdeles munter ordveksling, og sistnevnte letter litt på sløret:

– For en utvikling han har satt i sin karriere. Det var veldig hyggelig, han skrøt mye av oss også, sier Knutsen om praten han hadde med Martin Ødegaard etter kamp.