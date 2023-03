FORBANNET: Stefan Strandberg (nærmest) var svært lite fornøyd med kamplederen etter det norske tapet. Til venstre for ham: Patrick Berg. Til høyre Fredrik Aursnes og Leo Østigård.

Spillerne raser mot den franske dommeren: − Jævla idiot

MALAGA (VG) De norske spillerne freste mot den franske dommeren Benoit Bastien etter 0–3-nederlaget i Spania.

– Han var jævla arrogant. Jeg hadde mange prater med ham og en lang en i pausen. Han visste alltid best, som franskmenn ofte gjør, tordner Norges midtstopper Stefan Strandberg.

Flere situasjoner i løpet av kampen vekket tydelig frustrasjon hos de norske gutta, spesielt situasjonen der de mente Martin Ødegaard burde hatt straffe, på stillingen 1–0 til Spania.

– Det er klink straffe og rødt kort. Hadde jeg gjort det, kan jeg love deg at begge tingene hadde blitt dømt, sier Strandberg til VG.

– Hva står det på julekortet til dommeren?

– Jævla idiot.

Spillemessig leverte Norge en god bortekamp. Laget hadde to kjempesjanser etter pause. Isteden raknet det mot slutten og etterpå var de oppgitt over hvordan de ble behandlet av dommeren og den franske VAR-kamplederen.

– Det er helt vilt. Først og fremst at det ikke blir straffe. Han dømmer ingenting, men da må de gå inn og få ham til å se på monitoren. De må ha sovet. Det er fryktelig synd. Jeg prøver å legge press på ham og snakke med ham i pausen, men han ser ikke på deg og er fly forbannet. Det går ikke snakke med ham, sier Alexander Sørloth.

FIKK GULT: Alexander Sørloth var oppgitt over dommeren og ble straffet med en gang.

Strandberg og Sørloth er ikke de eneste som stiller seg helt uforstående til avgjørelsen.

– Stor idiot, står det fra meg, sier Strandbergs stopperkollega, Leo Skiri Østigård, om hva han vil skrive på julekortet.

– Det er kjedelig at dette skal felle oss litt i en viktig EM-kvalik mot et stort lag. Det burde vært et soleklart straffespark og eventuelt rødt kort. Det så ut som de skulle endre karrieren til Martin og ta fra ham ligatittelen, fortsetter Østigård og rister på hodet.

– Det syke er at de ikke ser på det engang. Både Ståle, jeg og flere andre på benken går bort til fjerdedommeren. De sier de har kontroll, men det har de ikke. Den burde blitt sett på iallfall, sier Ola Solbakken.

– Du kan ikke skremme vettet av spillerne. Han takler Martin rett ned. At dommeren ikke ser, «fair enough», men at de i VAR-bussen ikke tar det, det blir for meg litt fransk arroganse, forklarer Ståle Solbakken.

Det smeller godt fra Norges bautaer, men i frykt for negative konsekvenser velger noen en litt mindre aggressiv tilnærming.

– Alle er forskjellige. Det er ikke noe å bruke energi på. Jeg vil ikke havne i trøbbel heller, sier Mohamed Elyounoussi.

Landslagssjefen er på sin side ikke redd for at spillerne skal straffes for uttalelsene.

– Nei, det tror jeg ikke. Nå er vi ferdig med dommeren. Det som har skjedd, det har skjedd. Vi får ikke gjort noe med det, fastslår Solbakken.