SENTRAL: Caroline Graham Hansen serverte to målgivende da Barcelona tok seg enkelt videre til semifinale i Champions League.

Haavis Roma ydmyket av Barcelona: Graham Hansen klar for semifinale

(Barcelona–Roma 5–1, 6–1 sammenlagt) Presset var på Roma og Emilie Haavi. Men de var fullstendig sjanseløse mot Barcelona, som er klare for semifinale i Champions League etter festfotball på Camp Nou.

Og i en av hovedrollene på Camp Nou var Caroline Graham Hansen som denne uken meldte at hun gjør comeback på landslaget foran sommerens VM. I onsdagens kvartfinale sto Graham Hansen for to målgivende, da Barcelona lekte med Roma.

Barcelona møter vinneren av Lyon–Chelsea i semifinalen.

Barcelona vant den første kvartfinalen i den italienske hovedstaden 1–0, men på eget gress var de fullstendig ustoppelige.

Etter bare ti minutter gjorde svenske Fridolina Rolfö kvelden veldig vanskelig for Roma. Og etter 33 minutter var det tid for Mapi Léon. Hun tok seg tid med ballen og dro til fra 30 meter venstrefoten. Ballen gikk rett i mål i lengste hjørnet, til venstre for keeper Camelia Ceasar. En enorm scoring. På overtid i 1. omgang serverte Caroline Graham Hansen Rolfö som satte inn 3–0.

SVENSK-NORSK DUELL: Fridolina Rolfö (t.v.) scoret to mål for Barcelona onsdag kveld, her i duell mot Romas Emilie Haavi på Camp Nou.

Milans midstopper Marta Carissimi kommenterte det hun så.

– Det tredje målet var umulig å unngå. Vi må bare erkjenne Barcelonas styrke, og det er ikke første gang vi ser den nå. De spiller mer direkte i dag enn i den første kampen, sa Marta Carissimi i pausen skriver uefa.com.

Bare sekunder etter at 2. omgang var i gang la nigerianske Asisat Oshoala på til 4–0. Da var Graham Hansen kjapt borte for å gratulere med nettkjenning.

MÅL: Asisat Oshoala scoret kampens fjerde mål. Caroline Graham Hansen (t.v.) vil feire.

Etter 52 minutter slo Graham Hansen kveldens andre målgivende. Fra corner sendte hun ballen perfekt på hodet til Patri Guijarro som sto ved første stolpe, relativt upresset headet hun den i mål.

Marta Carissimi oppsummerte kampen for rettighetshaver DAZN.

– Kvalitetene til Barcelona ble bare sterkere. De er et lag som har kommet lenger, med mer kvalitet. Roma måtte gi etter for dominansen, men de kom ut av turneringen likevel med hodet hevet tross dagens resultat, sier Carissimi.

Emilie Haavi forsøkte å bidra fremover, men det var vanskelige arbeidsforhold mot et overlegent hjemmelag. Etter 53 minutter ble Haavi tatt av for Roma og erstattet av Benedetta Glionna. Fire minutter senere scoret Roma, Annamaria Serturini avsluttet en lynhurtig overgang.

VANSKELIG KAMP: Emilie Haavi ble byttet ut i 2. omgang.

Med 25 minutter igjen kom Ingrid Syrstad Engen inn for Keira Walsh på Camp Nou.

Barcelona tapte Champions League-finalen mot Lyon og Ada Hegerberg i fjor, men vant i 2021. Lyon har vunnet turneringen seks ganger de syv siste årene.

Arsenal møter Bayern Müchen senere onsdag kveld.

Torsdag spilles de to siste kvartfinalene: Wolfsburg mot Paris Saint-Germain og Chelsea mot Lyon.