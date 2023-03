GJENSYN: Jude Bellingham og Erling Braut Haaland møttes på Signal Iduna Park i oktober. Kampen endte 0–0, mens Manchester City vant 2–1 på hjemmebane.

Henry mener Dortmund ikke savner Haaland – drar paralleller til Ronaldo i United

Tirsdag røk Erling Braut Haalands tidligere klubb Borussia Dortmund ut av Champions League. Likevel kommer fotballeksperten Thierry Henry med en oppsiktsvekkende påstand.

Den tidligere Arsenal- og Barcelona-legenden baserer det hele på at Dortmund har forbedret seiersprosenten sin i Champions League uten nordmannen.

– For meg er det enkelt. Vi ser på de tallene, og du spør om de savner ham? Tallene svarer for seg selv. Akkurat nå savner de ham ikke, sa Arsenal-legenden Thierry Henry i CBS Sports' studio.

Mens Dortmund i fjor vant 61 prosent av kampene med Haaland fra start, var tallene denne sesongen på 63 prosent før tirsdagens Champions League-exit mot Chelsea.

Dagbladet omtalte saken først i Norge.

– Det handler ikke om å savne Haaland. Hver enkelt spiller tar mer ansvar, argumenterte ekspertkollega Micah Richards i samme studio.

Henry poengterer at Arsenal holdt på å vinne Premier League etter at han selv forlot klubben, og røper at flere spillere har sagt til ham at de følte seg mer fri da den store stjernen var borte.

Tidligere denne sesongen har dert vært en diskusjon om Manchester City var bedre med eller uten Erling Braut Haaland på laget. Landslagssjef Ståle Solbakken omtalte det hele som «en absurd diskusjon».

– Erling har scoret ti mål mer enn den neste i Premier League og har bøttet inn mål i Champions League. Så at laget skal være bedre uten ham ... Det er ikke der skoen trykker for City, sa Solbakken etter at Haaland scoret hat-trick mot Wolverhampton i januar:

Haaland står med 33 mål på 34 kamper for Manchester City denne sesongen.

I diskusjonen dro Jamie Carragher en parallell til det som skjedde i Manchester United etter at Cristiano Ronaldo forlot klubben.

– De har hatt en mye bedre sesong etter at Ronaldo forsvant, sa den tidligere Liverpool-stopperen.

Også Henry mener at situasjonen er sammenlignbar med den Borussia Dortmund opplever nå.

– Spesielt de yngre spillerne var opptatt av å gi Ronaldo ballen. Se på Marcus Rashford nå. Han gjør det han skal gjøre, mens før så han etter Ronaldo, og sentret ballen til ham, sa Henry.

Chelsea vant kampen 2–0 og sikret seg avansementet med 2–1 sammenlagt, mens Dortmund er ute av Champions League.

