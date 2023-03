REGJERENDE MESTER: Lionel Messi og Argentina.

Medier: Slik spilles VM i 2026

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) skal være i ferd med å vedta det nye formatet for VM i 2026. Det innebærer rekordmange nasjoner og kamper.

Fotballnettstedet The Athletic er et av mediene som melder at FIFA kommer til å vedta det nye VM-formatet på tirsdag. FIFA-styret er i disse dager samlet i Kigali i Rwanda.

Ifølge The Athletic vil VM i USA, Mexico og Canada bestå av 104 kamper og strekke seg over 39 dager. Totalt 48 nasjoner vil delta. Det vil derfor bli tidenes største og lengste VM i historien.

Opprinnelig var planen at gruppespillet skulle bestå av 16 grupper bestående av tre lag hver. I stedet kommer FIFA til å fortsette med firelagsgruppene, slik det var i VM i Qatar. Nå ligger det an til å bli 12 grupper bestående av fire lag.

En forskjell er imidlertid at de åtte beste treerne vil gå videre til utslagsrundene.