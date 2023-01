Martin Ødegaard er månedens spiller

Etter en forrykende Arsenal-periode kan kaptein Martin Ødegaard (24) smykke seg med tittelen som månedens spiller.

– Det føles fantastisk. Jeg har sagt mange ganger at dette laget har mange unge, sultne spillere, og at vi spiller så bra sammen. Det er utelukkende en glede å være her og være en del av det vi får til nå, sier Ødegaard til egen klubbs nettsider.

– Det er en glede å spille med disse spillerne og vise fram mine kvaliteter, så jeg er veldig glad for å få denne prisen, legger han til.

Rett før sesongen er halvspilt har Ødegaard ledet Arsenal til en imponerende førsteplass. Etter 17 spilte kamper ligger London-laget fem poeng foran regjerende mester Manchester City.

Prisen er kombinert for november og desember. Det grunnes VM-pausen.

I løpet av de to siste månedene av 2022 rakk Arsenal-kapteinen å notere seg for tre scoringer og like mange assists. Alt dette på fire kamper - som alle endte med seier.

Ødegaard har høstet store mengder skryt for leveransen for «Gunners».

– Denne fyren spiller som Mozart for øyeblikket, sa tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand om Ødegaards siste leveranser på YouTube-kanalen FIVE.

Kapteinen selv har også vært klar på hva som er ambisjonen videre.

– Spillerne som har vært her før har gjort noen fantastiske ting. Nå er det vår tur til å forsøke å gjøre det samme, sa Ødegaard til Sky Sports tidligere denne uken.

Før denne sesongen hadde ingen nordmenn stukket av med prisen som månedens spiller i Premier League. Det endret seg fort da Erling Braut Haaland sikret seg prisen på første forsøk i august.

Etter fire utdelinger er tallet nå doblet.

Ødegaard var heller ikke eneste nordmann nominert til månedens spiller. Haaland var også blant de nominerte, men måtte denne gangen se seg slått av sin landslagskaptein.

De øvrige nominerte var: Casimiro (Manchester United), Ben Mee (Brentford), Joao Palhinha (Fulham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) og Kieran Trippier (Newcastle)