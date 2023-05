Leeds, Everton og Leicester: Hvem rykker ned?

(Newcastle-Leicester 0–0) Det går mot en neglebitende siste kampdag for supporterne til Everton, Leicester og Leeds. To av dem må følge Southampton ned.

Leicester møter West Ham hjemme i sin siste kamp.

Everton har hjemmekamp mot Bournemouth.

Leeds spiller hjemme mot Tottenham.

Når alle står med 37 kamper, er stillingen:

Everton 33 poeng, −24.

Leicester 31 poeng, −18.

Leeds 31 poeng, −27.

Everton har altså flest poeng, men Leicester har best målforskjell av de tre klubbene.

Newcastle-supporterne kom for å feire mandag kveld - og kunne det, tross 0–0. For ett poeng betyr at Newcastle nå er 100 prosent klar for Champions League-spill til høsten.

Spillerne tok med seg sine kjærester og barn med ut på gressmatten for å feire med publikum.

– Dette betyr alt, sier Newcastle-backen Kieran Trippier til Sky.

Newcastle-supporterne er sulteforet på europeisk toppfotball. Derfor jublet fansen hemningsløst mandag kveld. Vi må tilbake til Alan Shearers tid for å finne sist gang Newcastle spilte i Europas toppturnering.

VANSKELIG OPPGAVE: Leicester-manager Dean Smith og hans spillere kjemper med ryggen mot veggen for å redde plassen i Premier League.

– Hvis du hadde fortalt oss for to år siden at dette skulle skje, så hadde vi ikke trodd deg, sier Newcastles Sean Longstaff til Sky.

Leicester-keeper Daniel Iversen er glad over å holde nullen på St. James’ Park:

– Vi er glade. Vi fulgte kampplanen. De forsvarte oss veldig godt, alle sammen.

– Vi viste i denne kampen at vi kan forsvare oss. Nå må vi bare score et mål og håpe at det er nok, sier Iversen i et intervju vist på Viaplay.

– Leicester kan prise seg lykkelige over at de klarte ett poeng, sier Petter Veland i Viaplay-studio etter 0–0 mandag kveld. Spillerne og publikum var likevel skuffet. Det blir en tøff oppgave å redde plassen på øverste nivå.

Leicester forsvarte seg smart i 1. omgang og klarte utrolig nok å unngå Newcastle-mål. Ballen smelte i stengene rundt Leicester-keeper Daniel Iversen, som flere ganger avslørte at han sliter i feltet.

– Planen var nok å holde 0–0 til pause. Det har lykkes for Leicester, sier Petter Veland i Viaplay-studio.

Newcastle hadde 14–0 i avslutninger og 82.9 prosent ballbesittelse i 1. omgang.

Bruno G. var nær utvisning da han plantet beinet i kneet på en Leicester-spiller. Han slapp imidlertid med gult.

– Det var ikke nok kraft i taklingen til at det ble vurdert som hensynsløst nok. Men jeg har sett andre blitt sendt ut for mindre, sier Petter Veland i Viaplay-studio.

Newcastles Kieran Trippier går i bakken i kamp med Harvey Barnes.

Leicester har ikke vunnet en Premier League-kamp på sine 15 siste forsøk.

I 2. omgang fortsatte Newcastle-presset. Vertene prøvde å variere mer, men Leicester klarte på merkverdig vis å holde buret rent. Bruno G. hadde en megasjanse fra omtrent én meters hold, men ballen gikk utrolig nok i stolpen. Det var 25. gang denne sesongen at Newcastle traff stenger eller tverrliggere.

Helt på slutten var Leicester veldig nær ved å stjele alle tre poengene. Innbytter Maddison la inn, og Castagne møtte ballen perfekt. Men Newcastle-keeper Nick Pope reddet fabelaktig.