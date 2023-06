Rasmus Højlund har herjet for både Atalanta og det danske landslaget det siste året. Her feirer han scoring i EM-kvalik mot Finland i mars.

Hevder Manchester United vil hente «danske Haaland»

Engelske medier skriver at danske Rasmus Højlund (20) kan bli Manchester Uniteds neste spiss.

Blant andre anerkjente The Athletic skriver at Manchester United er i konkrete samtaler med den italienske storklubben Atalanta om en overgang for Rasmus Højlund.

Det samme melder lokalavisen Manchester Evening News, som skriver at United-manager Erik ten Hag har hatt flere samtaler med spissen.

The Athletic skriver at Harry Kane skal være Manchester Uniteds førstevalg, men at det er lite sannsynlig at Tottenham selger til en ligarival.

Derfor skal de røde fra Manchester nå ha sett seg ut Højlund, samt spissen Randal Kolo Muani fra tyske Eintracht Frankfurt. Av de to virker dansken å være den som er nærmest en overgang til Premier League.

Højlund har på grunn av sine prestasjoner fått tilnavnet «den nye Haaland» av blant andre storavisen Mundo Deportivo. Dansken står med åtte mål i Serie A denne sesongen, samt fem scoringer på sine siste to landskamper for Danmark.

Uniteds manager mener å se en stor forskjell i klubbens spillerjakt sammenlignet med fjoråret.

– I fjor virket det som mange spillere var reserverte og at det var mye tvil da vi kontaktet spillere. I år er det mange kvalitetsspillere som ønsker å komme hit, uttalte ten Hag på en pressekonferanse for noen uker siden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post