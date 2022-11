Kommentar

Dette er for tynt

NEDTUR: De danske spillerne gikk skuffet av banen mot Frankrike.

(DOHA) (Frankrike-Danmark 2–1) Kylian Mbappé tråkker hardt på Danmarks akilleshæl.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I presserommet under containerstadionet i Doha svarer Kasper Hjulmand tydelig og offensivt. Den danske bossen vil ikke være med på premisset i spørsmålet mitt - som handler om mangelen på en målscorer på aller øverste hylle.

Hjulmand er opptatt av at laget hans har mange spillere som kan score mål, at de har en god track record fra kvaliken - og at de fort kunne scoret flere mot Frankrike.

Likevel er det vanskelig å lukke øynene for det som har vært veldig tydelig her i Qatar. Danmarks spisser er ikke helt på samme nivå som det de argeste konkurrentene har tilgjengelig. Det poenget fremstod åpenbart denne lørdagskvelden.

Til slutt ble det nesten noe demonstrativt over avslutningen her på containerstadion i Doha. Akkurat idet alt så ut til å ebbe ut med uavgjort, fikk vi nok en gang bevist vi nok engang bevist hva som ofte er forskjellen på dette nivået. Eneren

Mbappé 2. Danmark 1.

Ikke et vondt ord om Andreas Cornelius, Jesper Lindström eller Mikkel Damsgaard, som fikk sjansen mot Frankrike. Ei heller om Andreas Olsen eller Kasper Dolberg, som startet mot Tunisia.

Men faktum er at Danmark har én scoring på to VM-kamper:

MÅL: Midtstopper Andreas Christensen.

ASSIST: Midtstopper Joachim Andersen.

Det er jo en viss ironi i at Danmark har alt det Norge kunne ønsket seg bakover på banen, samtidig som vi har den eneste spissen som matcher Kylian Mbappé i debatten om å være den største stjernen i den unge spissgenerasjonen.

Før mesterskapet ble de danske forventningene med god grunn skrudd opp, for det er litt av en rekke med klassespillere besitter.

Det er heller ikke glemt hvor sjarmerende Danmark var i EM. Men det fremstår ganske tydelig at det er et problem for de røde og hvite at utvalget spriker fra posisjon til posisjon.

Det betyr ikke at det er grunn til å slakte Danmark etter en heroisk innsats mot den regjerende verdensmesteren. Men om du skal ha ambisjoner blant de aller største, er det helt vesentlig å ha spillere med det lille ekstra foran mål.

Selvsagt kan danskene bevise at de har nettopp det her i Qatar, men så langt ser det for tynt ut i det øverste leddet for å kunne utfordre de aller beste.

Akkurat nå er den neste oppgaven av det mer overkommerlige slaget, og forhåpentligvis kan gruppeavslutningen mot Australia være den selvtillitsboosten danskene trenger.

Etter at «socceroos» slo Tunisia, trenger danskene å slå Australia for å ta seg videre til sluttspillet.

Det er det overveiende sannsynlig at de klarer. Og om det mislykkes har ikke danskene noe videre i VM å gjøre.

Kasper Hjulmand har uten tvil satt sammen et kruttsterkt kollektiv, som det blir spennende å følge fremover i Doha.

Men en «i» trenger en prikk over seg. Og den er det ikke så lett å se hvor han skal finne...