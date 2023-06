Folarin Balogun scoret sitt første mål for USA.

USA vant den amerikanske nasjonsligafinalen

Det amerikanske fotballandslaget sikret seg sin andre strake nasjonsligatittel da de vant 2-0 over Canada i finalen natt til mandag norsk tid.

NTB

USA fikk en god start på kampen da Chris Richards scoret kampens første mål allerede etter 12 minutter, før Arsenal-spiss Folarin Balogun doblet ledelsen 22 minutter senere.

Målet var Baloguns første for USA etter han byttet fra det engelske landslaget i midten av mai. Dortmund-talentet Giovanni Reyna assisterte begge scoringene.

– Jeg er bare utrolig glad for at vi klarte å vinne i kveld. Det kommer til å ta tid å bygge relasjoner med lagkameratene mine, men jeg er bare glad for at målet hjalp oss til å vinne denne kampen. Jeg har vært her ganske kort, men jeg føler at jeg er en del av noe stort, og det er en god følelse, sa Balogun.

Spissen er født i Brooklyn i USA, men har delt statsborgerskap med England. Han har derfor kunnet velge hvilket land han ønsker å representere.

USA har vunnet begge de amerikanske nasjonsligaturneringene. Forrige finale var tilbake i juni 2021, hvor de slo Mexico 3-2 etter ekstraomganger. Det var også første gang turneringen ble arrangert.

