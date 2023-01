Selvmål, straffe og kjempetabbe da Manchester United gikk videre

(Manchester United–Everton 3–1) Et selvmål fra en ulykkelig Conor Coady sendte Manchester United videre i FA Cupen. Marcus Rashford punkterte kampen med en nydelig straffe på overtid.

Det ble full fyr i kampen umiddelbart på Old Trafford, etter bare tre minutter satte Antony ballen i mål etter et perfekt innlegg av Marcus Rashford. Antony kunne bare skli ballen i mål.

Everton svarte etter bare 11 minutter. Maupay la inn fra kloss hold, Manchester United-keeper David de Gea knotet det virkelig til, og Conor Coady fikk ballen servert og kunne bare trille den i mål:

Det var et av topplagene i Premier League mot et av bunnlagene som møttes i tredje runde i FA Cupen. Frank Lampards Everton hadde noen muligheter, og Dominic Calvert-Lewin hadde bare vært på banen i noen få minutter da han satte ballen i nettet etter 73 minutter. Og mange trodde det var 2–2.

Men jubelen varte ikke lenge, for lagkameraten som slo innlegget var i offside. Det ble veldig tydelig etter en kjapp VAR-sjekk.

Fem minutter på overtid var det fullstendig spikeren i kisten for Everton, da United fikk straffe. Marcus Rashford lekte med Jordan Pickford i mål, sendte ham feil vei og sørget for 3–1:

Rashford er i enorm form, og var banens beste fredag.

Det ble en veldig kjedelig kveld for Everton, etter 50 minutter ble Alex Iwobi taklet av Tyrell Malacia. En voldsom takling, og Iwobi gikk i bakken med foten først og ankelen fikk en alternativ vinkel. Det så ikke bra ut.

TAKLING: Tyrell Malacia taklet Alex Iwobi som var uheldig i landingen. Dette ser ikke bra ut.

Iwobi ble liggende på bakken, holdt hendene over ansiktet. Og måtte ut på båre.

Og to minutter senere satte Conor Coady ballen i eget nett, og sendte Manchester United i ledelsen 2–1:

Everton-manager Frank Lampard er under press, de er tredje sist i Premier League og nå ute av FA Cupen. I 2. omgang sang United-fansen: «Sacked in the morning» på Old Trafford.

Tredje runde i FA Cupen spilles videre lørdag, søndag og mandag. Erling Braut Haaland og Manchester City møter Chelsea søndag. De lagene møttes i Premier League torsdag, da vant City 1–0: