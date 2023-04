BRENNHET: Erling Braut Haaland feirer scoring mot Leicester lørdag kveld.

The Athletic: City vil forlenge Haaland-kontrakten

Manchester City skal ønske å gi Erling Braut Haaland en forbedret avtale for å sikre fremtiden hans i klubben.

Det skriver anerkjente The Athletic onsdag formiddag. Haaland skrev i fjor under på en femårskontrakt som går ut sommeren 2027. Den skal ha inneholdt en klausul som medførte at andre klubber kunne kjøpe ham fri for 150 millioner pund sommeren 2024.

Dette vilkåret skal imidlertid allerede være fjernet, ettersom det skal være knyttet til Pep Guardiolas fremtid i klubben og treneren har i mellomtiden forlenget kontrakten.

Det er ikke offentlig kjent om Haaland har andre klausuler i kontrakten som gir ham råderett over et eventuelt klubbytte i løpet av den nåværende kontrakten med City.

Klubben vil trolig ønske å forbedre lønnsvilkårene til jærbuen betydelig for å passe på at han blir værende i City etter 47 mål på 40 kamper denne sesongen. Haaland skal angivelig heve over fire millioner kroner i uken i grunnlønn med sin nåværende avtale.

I et intervju med spanske AS har Haaland-agent Rafaela Piementa uttalt følgende:

– Når en spiller går til en klubb, vil jeg skape en situasjon hvor han selv har nøkkelen i hånden. Hvis man ikke ønsker å være der i morgen fordi man mistrives, eller de ikke betaler deg bra, eller du vil bo i Paris ... Vel, da drar du?

– Jeg liker ikke når spillere ikke har frihet til å velge selv. Jeg har tatt meg av alle kontraktene i firmaet de 25 siste årene. Det har ikke vært en eneste gang en spiller har sagt at «jeg vil dra» hvor de ikke har kunnet gjort det, sier Pimenta.

