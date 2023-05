Stabæks Kasper Høgh greide ikke å finne veien til mål mot Sarpsborg søndag.

Uavgjort på «tørr» Nadderud-matte – tredje poengdeling på rad for Sarpsborg

To mål på tampen sørget for 1-1 mellom Stabæk og Sarpsborg i Eliteserien søndag. Nadderud-gresset dikterte nok en gang kampen.

Det var ikke forutsetninger for en målrik affære på Nadderud søndag. Gjestene sto uten mål i to kamper på rad før oppgjøret. Samtidig var Stabæk uten mål imot på eget gress så langt i sesongen.

Likevel ble det scoringer da Bjørn Inge Utvik stanget bortelaget i ledelsen like før slutt. Sarpsborg så ut til å ta med seg alle tre poengene, men et selvmål fra Serge-Junior Ngouali ett minutt før full tid sørget for 1-1 og ett poeng til hvert av lagene.

Info Eliteserien, runde 6 Lørdag: Rosenborg – Vålerenga 1–3. Målscorere, Rosenborg: Morten Bjørlo (47) Målscorere, Vålerenga: Mohamed Ofkir (43), Seedy Jatta (49), Henrik Bjørdal (70). Søndag: Aalesund – FK Haugesund 0–0

HamKam – Molde 0–4 Målscorere, Molde: Brynjar I. Bjarnason (selvmål, 6), Magnus Wolff Eikrem (52), Kristian Eriksen (55), Sivert Mannsverk (60, str.) Stabæk – Sarpsborg 08 1–1 Målscorere, Stabæk: Serge-Junior Ngouali (selvmål, 89) Målscorere, Sarpsborg 08: Bjørn Inge Utvik (86) Tromsø – Odd 0–1 Målscorere, Odd: Bork Classønn Bang-Kittilsen (79) Viking – Strømsgodset 1–1 Målscorere, Viking: Birkir Bjarnason (88) Målscorere, Strømsgodset: Jonatan Braut Brunes (74) Lillestrøm – Bodø/Glimt, kampstart 19.15

Brann – Sandefjord, kampstart mandag klokken 19. Vis mer

Gressmatta på Nadderud viste seg stadig ikke fra sin beste side, og kampen bar preg av spilleforholdene. Søndagens vårlige værforhold skal ikke ha hatt en positiv innvirkning på den allerede slitne plenen.

– Det er fryktelig tørt ut på her. Det er hakket verre nå enn det har vært tidligere. Det er vanskelig, så ærlig må jeg være, sa Stabæk-kaptein Fredrik Krogstad til TV 2 i pausen.

Sarpsborg har dermed fått med seg seks poeng på sine første fem kamper. Blåtrøyene har nå spilt uavgjort i tre kamper på rad. Stabæk har to poeng mer etter like mange spilte. (NTB)

