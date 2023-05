KRISESTART: Mike Maignan og Fikayo Tomori hadde ingen god kveld mot Inter onsdag.

Milan-kollapsen: − Det var et snev av angst i laget

(AC Milan–Inter 0–2) Milans midtstopper Fikayo Tomori (25) sliter med å forklare den katastrofale åpningen på semifinale-derbyet mot Inter.

Med et vanvittig kok med 75.000 tilskuere, rystet Inter byrivalen Milan i den første av to Champions League-semifinaler. Etter 15 minutter sto det 2–0 takket være Edin Dzeko og Henrikh Mkhitaryan.

– Så klart er dette skuffende. To mål under etter femten minutter er et spark i tennene, sier Tomori til BT Sport.

Inter var nære 3–0 også ved Hakan Çalhanoglu som smalt ballen i stolpen like etter 2–0-målet.

– Det var et snev av angst i laget. I slike kamper, går ikke det, sier Tomori.

Han nekter likevel å gi opp før andre semifinale tirsdag 16. mai. Milan hevdet seg bedre etter pause og var nær en redusering da Sandro Tonali traff stolpen.

– Dette var bare første kamp. Vi kan ikke deppe. Vi vet at om vi spiller med den rette intensiteten neste kamp ..., sier Tomori og lar ordene henge.

SVIKTET: Onsdagens Milan-lag.

Samme budskap hadde Milan-trener Stefano Pioli.

– Vi må fortsette å tro. En hendelse kan snu alt i neste kamp, sier Pioli, ifølge avisen Gazetta.

Han skal ha benektet en påstand om at Milan ikke var til å kjenne igjen.

– Inter gjorde det bedre i 50/50-duellene og det lot dem ta kontrollen. De var også dyktige som satte de to første sjansene tidlig. Det gjorde det vanskelig for oss både mentalt og taktisk, sier Pioli.

KUNNE FEIRE: Inter-spillerne jubler med Curva Nord, deres supportergruppering på San Siro.

Clarence Seedorf, tidligere Milan-spiller, mener savnet av skadede Rafael Leão var synlig. Pioli sier de må se om den portugisiske kantspilleren rekker tirsdagens kamp.

– Leaos fravær har svekket Milan. Og jeg har ikke sett et kompakt Milan, sa Seedorf underveis som ekspert for Prime Italia. Han la til at alt kan skje i derby.

– Inters seier er fortjent takket være en første omgang med stor intensitet. Andre omgang var mer balansert, selv om Milan ikke skapte mange sjanser. Leaos fravær var veldig merkbart. Men resultatet etterlater et håp for Milan-fansen. Et mål til fra Inter ville betydd exit, sier Massimo Ambrosini, også tidligere Milan-spiller.

PS! Alt fra Serie A ser du på VG+Sport. I helgen er det Spezia-AC Milan og Inter-Sassuolo blant annet.