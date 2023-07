PÅ VEI TIL SAUDI-ARABIA?: PSG skal ha akseptert et bud på Kylian Mbappé fra Al-Hilal.

Sky Sports: PSG har akseptert bud på Mbappé

Sky Sports melder at Paris Saint-Germaint skal ha akseptert et bud på 259 millioner pund fra Al-Hilal på Kylian Mbappé.

Saken oppdateres

– Paris Saint-Germaint har akseptert et bud på 300 millioner euro og gitt Al-Hilal tillatelse til å snakke med Kylian Mbappé. Det er opp til Mbappé og hans representanter om de snakker med klubben, skriver Sky Sports-reporter Kaveh Solhekol.

Flere medier har de siste dagene skrevet om at den saudiarabiske klubben skal ha levert et bud på 3,4 milliarder norske kroner for Kylian Mbappé.

24-åringens kontrakt med PSG går ut neste sommer - og hovedstadsklubben skal ha gitt stjernen klar beskjed om at han enten må signere en ny kontrakt eller bli solgt denne sommeren.

Nylig ble Mbappé utelat fra troppen som skal på treningsleir til Asia.

Mbappé selv skal angivelig ønske å fortsette i PSG denne sesongen. Franskmannen har vært heftig koblet til en gratis-overgang til Real Madrid neste sommer.