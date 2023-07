TIL STEDE: Mathilde Harviken måtte be mentaltrener Morten Åsli om samtaler i timene før kamp. Her holder han rundt henne etter tapet.

VM-debutanten måtte få hjelp mentalt: − Aldri opplevd noe lignende

AUCKLAND (VG) Mathilde Harvikens møte med VM ble av det brutale slaget. Timene før kampstart var verst – da måtte hun søke profesjonell hjelp for å takle uroen.

Mathilde Harvikens (21) debut i VM endte i 1–0-tap mot vertsnasjon New Zealand. Målet kom etter at Harviken ble fraløpt av Jacqueline Hand, som deretter ga assisten til Hannah Wilkinson som sendte New Zealand til himmels.

Nå forteller Harviken at hun var ekstremt nervøs før VM-debuten, og trengte hjelp til å takle følelsene som veltet opp i henne før kampstart.

Det forteller hun på pressekonferansen dagen etter tapet.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg var nervøs før kampstart. Jeg var forberedt, men jeg har aldri vært borti noe lignende, sier hun.

RØFF START: Mathilde Harviken. Her i ring med mentaltrener Morten Åsli og flere av de norske spillerne.

Under oppvarmingen til kampen, gikk det ganske så greit, forteller midtstopperen. Det var timene før kampstart som var verst.

Derfor brukte hun hjelpen fra støtteapparatet.

Da Hege Riise tok over landslaget i fjor, hentet hun inn mentaltrener Morten Åsli, som Riise og assistenttrener Monica Knudsen også samarbeidet med under tiden i LSK Kvinner.

Åsli er med til New Zealand for å hjelpe det norske laget, og ble en viktig samtalepartner for Harviken i timene før kampstart.

– Det har hjulpet, men det er ikke alt man kan gjøre med hvordan jeg føler meg i det øyeblikket, sier Harviken.

I tillegg til hjelpen fra mentaltrener Åsli, forteller Harviken at hun fikk mye støtte fra de mer erfarne spillerne på laget.

– Jeg vekslet litt erfaringer kvelden før. Alle var veldig tydelige på at jeg skulle gjøre det som normalt, og ikke gjøre det til noe større enn det egentlig var. Jeg følte de var veldig støttende. De ga meg sine erfaringer fra deres debut, og fortalte om de kampene de har spilt tidligere, sier Harviken.

STOPPERKJEMPE: Harviken rydder unna i feltet, i det som endte i et 1–0-tap mot New Zealand.

Det norske landslaget måtte ty til psykologhjelp etter fiaskoen i EM i fjor. Den gangen hadde de ikke psykologer med seg til mesterskapet. Det har de heller ikke denne gangen.

– Det er mange av oss som har egne psykologer som vi jobber med. Det er noe man må velge litt selv, men de blir ikke med til mesterskapet, sa Mjelde til VG under pre-campen på Ullevaal stadion.

Kapteinen bruker selv psykolog i hverdagen.

– Å ha noen som man lett kan ringe eller sende en melding til, det har hjulpet meg i alle fall, sa hun.

– Hvilke utfordringer ser du på at dere ikke har med psykologer?

– Vi har med oss en mentaltrener, så han vil vi få bruk for. Så er det slik at folk er forskjellige, og det er individuelle behov om man trenger det eller ikke. Det er et ansvar vi har innad i gruppen, som vi må være åpne og ærlige om, sa Mjelde.

Åsli er også mannen som har innført «hot wash-up» – navnet på rutinen der landslaget samler seg i ring etter kampslutt. Det fortalte han til avisen Helgelendingen i 2022.

– Det er et begrep jeg har tatt med meg fra forsvaret. Det er et lite grep, men det er viktig for kommunikasjonen. Mange syns det er trygt å trø varsomt, mens de her blir bedt om å komme med det de brenner for og det de har opplevd, sa han den gang.

Hege Riise mener rutinen er viktig for samholdet.

– Det er en måte å samle alle på, og det gjør alle lag. Det er for å takke for kampen og gi et budskap. I det øyemed er det viktig, forklarer landslagssjefen.

VG har prøvd å få en kommentar fra Åsli uten å lykkes.

DROPPET SAMLING PÅ BANEN: De norske spillerne skulle egentlig samle seg i ring etter kampslutt, men endte med å gå fra banen. Ringen skulle heller gjøres i garderoben etter intervjuene med pressen.