HARDT UT: Caroline Graham Hansen ble vraket til skjebnekampen mot Sveits, og svarte med krass kritikk av landslagsledelsen.

Graham Hansen etter vrakingen: − Føler jeg har blitt tråkket på i ett år

HAMILTON (VG) (Sveits – Norge 0–0) En tydelig frustrert Caroline Graham Hansen kommer med krass kritikk av landslagsledelsen etter å ha blitt benket mot Sveits.

Saken oppdateres!

– Det er mye jeg vil si, men som man kanskje må bite i seg. Jeg føler jeg har blitt tråkket på i ett år, sier Caroline Graham Hansen til Viaplay.

– Man snakker hele tiden om at man skal stå sammen som lag og nasjon, men jeg føler det siste året har jeg bare tatt imot og det er ikke sånn at man skal få noe gratis her i livet, men en viss respekt trodde jeg at jeg hadde opparbeidet meg. Janteloven står tydeligvis sterkt i Norge. Jeg skal gå ikke gå inn på hvem, fortsetter hun.

– Jeg er litt overrasket over at hun tør, sier Viaplay-ekspert og Sotra-trener Renate Blindheim i Viaplay-studio om uttalelsene fra Graham Hansen.

Graham Hansen ble vraket til 0–0-kampen mot Sveits, men kom inn etter en time.

Like før avspark gikk Ada Hegerberg også av med skade.

